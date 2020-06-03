Как изменится законодательство в случае одобрения поправок в Конституцию

Если граждане в ходе общероссийского голосования поддержат поправки в Конституцию РФ, это потребует принятия около 50 конституционных законов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире канала "Россия-24". Он также привел пример, который доказывает, что предлагаемые нормы в Основной Закон уже действуют в нашей стране (это касается системы медпомощи).

Предстоит "большая работа", если граждане одобрят поправки, констатировал спикер.

В результате изменений "декларативные формулировки" наполнятся конкретным содержанием, считает Володин. Для примера он привел положения об обязательной индексации пенсий и размере МРОТ не ниже прожиточного уровня, которые предложены в числе новых конституционных норм.

Председатель палаты также напомнил, что среди предложенных поправок в Конституцию есть норма о качестве и доступности медпомощи.

- Когда мы говорим о том, что наши граждане имеют право на качественное и доступное здравоохранение, дальше уже это будет формализовано в вытекающих нормах федерального закона, - отметил Вячеслав Володин.

По его оценке, поправки в сфере здравоохранения говорят о том, что "мы эти стандарты для себя поднимаем еще выше".

- Совершенно однозначно можно сказать, что в этой непростой ситуации у нас система здравоохранения показала себя с положительной стороны, - подчеркнул Володин, говоря об испытании этой системы коронавирусом.

Отличием России от США и других стран Запада, по его оценке, является то, что "стандарты и, если хотите, основополагающие права наших граждан на оказание медицинских услуг у нас выше".

Система здравоохранения в РФ не идеальна и нуждается в совершенствовании, признал спикер. Но в период пандемии коронавируса она показала себя эффективной и более устойчивой, чем в других странах, уверен он. "Пандемия практически пелену с глаз сняла в этой сфере у многих", - считает Володин.