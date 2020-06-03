Коронавирус спутал летние планы белорусов и россиян

Ситуация с коронавирусом все еще остается непростой. Но отдохнуть-то хочется. По-настоящему, а не лежа на диване. Ведь за окном уже июнь. Мы спросили наших читателей: какие у вас планы на это лето?

Ирина Крылова, экскурсовод, чайный гид, Сочи:

- Продолжу писать книгу. А еще наплаваюсь, назагораюсь и наемся черешни на несколько лет вперед. Побуду обязательно бабушкой - в середине лета мне обещали привезти внука, научу его плавать. С подругами и с семьей запланировали огромное количество путешествий - ближних и не очень, ведь наш Сочи настолько богат на красоту, что узнавать его можно всю жизнь и не перестать желать исследовать все новые уголки, каньоны, тропинки, вершины. Хватило бы лета!

Руслан Магомаев, руководитель туристической компании, Махачкала:

- Собираемся с семьей в горное село, там у нас небольшой дом. Буду приучать детей к огородничеству, обязательно насобираем полезных горных трав. На свежем воздухе их подсушим и потом заберем домой. За семейным чаепитием будем вспоминать этот наш необычный отпуск.

Антон Сазонов, велопутешественник, Уфа:

- Разработали проект сети веломаршрутов по Башкирии, осталось изучить состояние дорог и инфраструктуры. Вначале отправимся в горную часть республики и охватим три веломаршрута: "По бывшей узкоколейке", "Сердце Южного Урала" и "Река Сакмара" общей протяженностью в тысячу километров. К осени планируем завершить работу по всем 13 веломаршрутам, которые соединяют главные достопримечательности Башкирии. Наш регион может стать первым регионом России, где будет создана своя сеть веломаршрутов.

Юрий Новиков, общественник, Воронеж:

- Работать и творить. Будем проводить перезапуск в городе троллейбусного движения, прорабатывать "дорожную карту" по увеличению выпуска троллейбусов к осени до 40 единиц Сейчас готовим план по введению новой маршрутной сети Воронежа, а еще очень хотим, чтобы руки дошли до подготовки новой дислокации остановок общественного транспорта.

Алла Авсянникова, народный мастер Беларуси по соломоплетению:

- Планов много. В июле отпуск. Начинается пора заготовки соломы. Для плетения качественных изделий нужен специальный сорт ржи - мягкий, длинный, который с осени выращиваю сама. Надеюсь, удастся и попутешествовать по Беларуси. Всегда мечтала съездить в Несвижский замок, ни разу там не была. И, конечно, буду заниматься творчеством. А еще, как и многие мастера страны, с нетерпением жду открытия "Славянского базара". Надеюсь, что никакой вирус не помешает его провести, а нам представить свои новые коллекции работ на выставке.

Анастасия Лапко, научный сотрудник, Минск:

- Мы с мужем вообще-то лежа на диване не отдыхаем. Позади восхождения на Эльбрус, Килиманджаро, Демавенд. В январе поднялись на Орисабу - высочайший вулкан в Северной Америке. Надеемся в начале следующего года продолжить выполнение престижной мировой программы "7 вулканов". А летом хотим по-настоящему открыть для себя свою страну. Дети уже немного подросли, четыре и девять лет. И в год 75-летия Великой Победы все вместе мы съездили в Хатынь. В ближайших планах - посетить Брестскую крепость. А еще планируем палаточный отдых, наедине с природой.

Юрий Царев, телеведущий, Минск:

- У тещи в Раковском районе есть дом в деревне. Думаю, большую часть времени летом буду находиться там вместе с семьей. Любим бывать на природе. Играть в подвижные игры. Кроме того, я занимаюсь боевыми искусствами - очень нравится тренироваться на открытом воздухе… А еще, конечно, нужно маме помочь, она живет в Минске в частном секторе. Там всегда есть дела по хозяйству.