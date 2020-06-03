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03.06.2020 21:00
Рубрика: Власть

Укрепим основы

Талия Хабриева рассказала, как поправки в Конституцию повлияют на законодательство
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Поправки в Конституцию, которые вынесены на общероссийское голосование, зададут новый вектор развития законодательства. В первую очередь будут развиваться отрасли, ориентированные на человека, укрепляющие в том числе социальные гарантии. Об этом рассказала директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева.
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба ЦИК РФ/РИА Новости

Современные конституционные преобразования стали главной темой XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, которая уже несколько дней проходит в режиме онлайн и продлится до 5 июня. Проводит большие научные чтения Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

Фото: пресс-служба ЦИК
Как будет проходить голосование по поправкам в Конституцию

Как отметила Талия Хабриева, хотя поправки в Конституцию еще только предстоит принять на общероссийском голосовании, они фактически уже оказывают влияние на развитие законодательства России.

"Сейчас происходит важное событие в жизни страны, в новейшей истории - это принятие масштабных поправок в Основной Закон, - говорит Талия Хабриева. - Для юристов важно оценить не только сами конституционные новеллы, но и как они повлияют на будущее правовое развитие России. Это в первую очередь связано с модернизацией законодательства".

По ее словам, предстоит большая работа, чтобы правовая система стала функционировать в унисон с обновленным конституционным текстом.

"Конечно, впереди еще общероссийское голосование, но мы наблюдаем такой феномен удивительный, что уже самые важные поправки определяют развитие законодательства", - заметила директор института законодательства.

Она подчеркнула, что поправки в Конституцию уже определяют не только антикризисное, антипандемическое законодательство, а законодательство в целом.

"То, что пособия растут, это все уже реализация новых конституционных норм. Это очень интересное правовое явление, которое мы хотим обсудить", - пояснила она.

Поправки в Конституцию сделают законодательство более человекоориентированным, укрепятся в том числе социальные гарантии

Юридическое сообщество уже прорабатывает конкретные вопросы, связанные с дальнейшим развитием законодательства. Этому посвящены и доклады молодых ученых. Конечно, развитие получат все отрасли права, но в первую очередь, по мнению академика Хабриевой, будут развиваться направления, ориентированные на человека. Поправки в конституцию приведут к появлению большого объема нового законодательства.

"Предварительно мы сейчас провели исследование: около 100 федеральных и федеральных конституционных законов уже надо принять, если голосование пройдет успешно, - говорит Талия Хабриева. - Сотни подзаконных актов, уставы субъектов Федерации, законы субъектов Федерации. Даже чисто количественно это большой объем нового законодательства. Чтобы оно было сопряжено правильным образом с Конституцией, это надо все учесть".

Фото: Сергей Михеев
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В свою очередь, академик РАН Геннадий Осипов заявил, что проведение ежегодной Школы-практикума молодых ученых-юристов в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ стало хорошей традицией. "Приобщение молодежи к научному поиску, решению актуальных проблем очень важно, так как помогает формированию кадрового резерва для науки, служит залогом поступательного общественного развития", - сказал он.

Школа молодых ученых всегда посвящена самым острым вопросам и проблемам, которые стоят перед современным правоведением. Поправки в Конституцию показывают вектор, по которому будет развиваться российское общество и государство. Они неразрывно связаны с той социальной реальностью, трансформация которой происходит на наших глазах.

"Изменение Конституции предполагает последующую масштабную модернизацию законодательства, что неизбежно скажется на регулировании общественных отношений, их дальнейшем развитии", - сказал академик Осипов.

Власть Право Изменения в Конституцию РФ

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