Как восстановить легкие после коронавируса

Даже те, кто болел новой коронавирусной инфекцией нетяжело и избежал попадания в стационар, говорят, что заболевание не проходит бесследно: долго держится слабость, одышка, а кто-то жалуется, что при дыхании слышатся хрипы, похожие на хруст скомканной бумаги. Как восстановиться быстрее, как избежать осложнений, например, фиброза легких, о котором первыми сообщили китайские врачи, а теперь их наблюдения подтверждают коллеги других стран. Советы читателям "Российской газеты" дала пульмонолог Пироговского центра (КДЦ "Арбатский") Ольга Богуш.

Еще китайские врачи сообщали, что у пациентов, перенесших COVID-пневмонию, может развиться фиброз легких. Что это такое, чем грозит?

Ольга Богуш: COVID-19 протекает по-разному. У пациентов, которые болели в легкой или скрытой, бессимптомной форме, последствий чаще всего не возникает. Если же больному ставился диагноз двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом, тем более, если было поражено более 25 процентов легких, есть риск возникновения осложнений, в том числе и фиброза.

Что это такое? Фиброз - это замещение нормальной легочной ткани соединительной. В легком, по сути, возникают рубцы. В эластичной ткани формируются нерастяжимые участки, уменьшается дыхательная поверхность легких. Если возникает два-три таких участка и они невелики, пациент этого может и не заметить. Но если фиброз большой, начинаются проблемы с дыханием. Самый частый признак - одышка. Фиброз возникает не только под влиянием вирусной инфекции. Хронической обструктивной болезнью легких, например, страдают многие курильщики со стажем. В тяжелых случаях это приводит к дыхательной недостаточности.

Есть ли возможность предотвратить развитие таких осложнений?

Ольга Богуш: Развитие осложнений зависит от многих причин, от тяжести перенесенного заболевания, в первую очередь. Но бороться за возвращение здоровья легких можно и нужно. В основе лежит физическая реабилитация. Кстати, минздрав недавно выпустил большой документ с рекомендациями по реабилитации после COVID-19.

К сожалению, у нас нет специальных медикаментов, каких-то особых технологий, помогающих легким работать так же, как до болезни. Например, популярный сейчас витамин D от COVID-19 и его последствий не защищает. Легочная ткань должна восстанавливаться сама, а наша задача - ей помочь. Основное, что может сделать человек дома, - заниматься своим физическим восстановлением.

Прежде всего, это дыхательная гимнастика. Она имеет особенности. Нужно выполнять упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры, развивать мышцы, которые отвечают за вдох и выдох.

Дыхательных практик много. Своим пациентам я рекомендую гимнастику Александры Стрельниковой, она очень хорошо работает практически при любых хронических заболеваниях легких. В рекомендациях минздрава указано, что можно практиковать йоговское дыхание. Интересно, что эти дыхательные практики очень отличаются, но на состоянии легких хорошо сказываются и та и другая.

Ну и, конечно, ограничиваться только дыхательными упражнениями можно, пока сохраняется сильная слабость. Гимнастику Стрельниковой, кстати, можно выполнять сначала и сидя, и даже лежа - она все равно работает.

Когда сохраняется сильная слабость, можно даже лежа делать совсем простые вещи: например, надувать шарики или медленно выдыхать через тонкую трубочку, конец которой опущен в воду. Есть специальные тренажеры, которые тренируют вдох-выдох - они красивые, полезные. Хотя и довольно дорогие. Думаю, вполне можно обойтись и без них - просто использовать подручные средства и не лениться. Но постепенно, окрепнув, нужно обязательно добавить физической активности.

Какие упражнения вы рекомендуете?

Ольга Богуш: Обычная гимнастика - это уже хорошо. Если дома есть тренажер - степпер, шаговая дорожка, велосипед - это замечательно. Но даже просто обычная ходьба, махи руками, наклоны туловища и другие элементарные упражнения помогут восстановиться быстрее.

Когда закончится карантинный режим, и можно будет гулять, нужно добавить любую физическую активность на свежем воздухе. Поначалу я бы рекомендовала аэробные нагрузки - неинтенсивные, но продолжительностью не менее получаса-часа.

Самое простое и безопасное - ходьба в бодром темпе, можно велосипед. А интенсивной активностью, подключив силовые упражнения, можно будет заняться позже, когда организм восстановится после болезни.

Какие есть дополнительные рекомендации?

Ольга Богуш: Нужно обратить внимание на сон. Нарушения сна у пациентов мы наблюдаем очень часто.

Многие сейчас психологически насторожены, они элементарно боятся сначала заразиться, потом, если заболели, боятся осложнений. Из-за стресса восстановление замедляется. Важно, чтобы питание было полноценным. Увеличьте количество белка в рационе - это нужно для нормального восстановления тканей организма.

И еще я всем своим пациентам, в том числе и старшего возраста, рекомендую для профилактики сделать вакцинацию против пневмококка. Такая прививка защитит от возникновения вторичной бактериальной пневмонии. Вакцины давно известны. Они проверены временем. Безопасны, и работают очень хорошо.

Часто после перенесенного бронхита или воспаления легких долго держится легкий кашель - прямо месяцами, знаю по себе. Его надо лечить?

Ольга Богуш: Остаточный кашель, действительно, может сохраняться до двух месяцев. Какое-то время может держаться и небольшая температура - в районе 37 градусов, это не страшно.

Иногда пациенты сами затягивают процесс, например, используют ингаляции с муколитиками - лазолваном или какими-то другими аналогичными препаратами. Этого делать не надо. Ингаляции для увлажнения дыхательных путей полезны -с минеральной водой, физраствором. Но если добавлять муколитики, это будет провоцировать кашель.

Поэтому, если какие-то неприятные симптомы со временем не проходят - усиливается одышка, ухудшается самочувствие, кашель приобретает другой характер, к нему присоединяются хрипы, например - в таких случаях не надо лечиться самостоятельно.

Боитесь идти к врачу в поликлинику - сейчас появилась возможность получить консультацию дистанционно, проектов телемедицины сейчас много.

Многие, боясь COVID, купили себе пульсоксиметры. После выздоровления они уже не нужны или могут пригодиться?

Ольга Богуш: Пульсоксиметр поможет контролировать, как проходит восстановление. Нормальный уровень оксигенации - 95-98 единиц, не ниже. 94 - это уже мало, это повод для консультации с врачом. Только надо учесть, что могут быть временные колебания показателей. Например, человек плохо спал - уровень оксигенации у него будет ниже, чем обычно. Так что надо ориентироваться и на общее самочувствие.

Что еще помогает, кроме гимнастики и ингаляций?

Ольга Богуш: Хорошо выполнять вибрационный массаж. Это совсем не сложно: попросите кого-нибудь легко похлопать ладошками по спине несколько минут, аккуратно и не сильно "простукать", "прошлепать" всю спину. Помогает очистить дыхательные пути от слизи, работает как профилактика застойных явлений в легких.