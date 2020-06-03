Какие меры поддержки нужны бизнесу после пандемии

Завершение реформы контрольно-надзорной деятельности - одно из приоритетных направлений, которое позволит поддержать бизнес после пандемии. Речь о введении "регуляторной гильотины", когда в разы снижаются излишние требования к работе предпринимателей. Для этого требуется принять пакет документов, включая законы об основных требованиях и о разрешительной деятельности.

Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на онлайн-конференции.

Большинство предложений РСПП - свыше 50% - включено в проект Общенационального плана восстановления экономики. В числе важных изменений Шохин назвал закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России. Его основная задача - поддержка и развитие инвестклимата. Мера должна заработать с 1 июля - к этой дате планируется завершить подготовку нормативно-правовой документации.

Председатель комитета по международному сотрудничества РСПП Виктор Вексельберг рассказал об изменении работы Российского экспортного центра - он перейдет на формат оказания услуг по принципу "одного окна". Это в разы должны повысить эффективность. Вексельберг отметил, что около 20% общего числа пунктов плана восстановления связаны с цифровой трансформацией бизнеса, услуг, взаимоотношений с государством.