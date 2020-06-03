Какие темы обсудят на заседании Совета министров Союзного государства

Заседание Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства пройдет 5 июня в формате видеоконференции.

На повестке - вопросы торгово-экономического сотрудничества, касающиеся государственных (муниципальных) закупок, тема поставок российской свиноводческой продукции в Беларусь и поставок белорусской плодоовощной продукции на территорию России, осуществление транзита белорусских товаров через территорию России в адрес получателей других государств ЕАЭС. Планируется также заслушать информация о ходе работы по отмене роуминга на территории Союзного государства.

В заседании примут участие сопредседатели Группы высокого уровня - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра, Владимир Семашко, вице-премьер России Алексей Оверчук, а также Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, руководители отраслевых белорусских и российских министерств, представители Постоянного Комитета Союзного государства.