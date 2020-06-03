Наш гость - заведующий консульским отделом Посольства Беларуси в РФ Александр Суворов

Александр Васильевич, мы беседуем с вами онлайн, как того требуют обстоятельства. Скажите, вы носите маску и перчатки на рабочем месте? Появились ли новые инструкции по работе с посетителями и корреспонденцией в период пандемии?

Александр Суворов: COVID-19 серьезным образом перекроил деятельность Посольства, и в первую очередь консульского отдела дипмиссии. Безусловно, мы соблюдаем все предписания, которые устанавливают московские власти для предотвращения распространения коронавируса. Стремясь обеспечить безопасность наших сотрудников и посетителей, используем маски и перчатки, осуществляем регулярную дезинфекцию помещений, где осуществляется прием граждан. Для принятия новых инструкций требуется время, мы действуем сообразно эпидемиологической ситуации в стране пребывания.

С какими вопросами можно сейчас обратиться в консульский отдел и отделения Посольство лично? Например, в случае утраты белорусом документов...

Александр Суворов: В связи с мерами, принятыми в Российской Федерации по нераспространению коронавирусной инфекции, до 14 июня 2020 года включительно консульский отдел Посольства Беларуси и отделения в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостановили прием граждан по консульским вопросам. При этом обеспечивается прием граждан только по экстренным вопросам: выдача свидетельств на возвращение в Беларусь, выдача виз дипломатам и административно-техническому персоналу посольств, аккредитованных в России.

Как быть тем, кто именно на эти дни запланировал вступить в законный брак с гражданином (гражданкой) Беларуси? Проходили ли такие процедуры в Посольстве Беларуси за последние три месяца с начала карантина?

Александр Суворов: В данном случае молодоженам следует дождаться снятия введенных ограничений.

За последних три месяца подобных мероприятий в Посольстве не проводилось.

Сегодня все отделения Посольства Беларуси в России обеспечивают прием граждан только по экстренным вопросам. Фото: Роман Щербенков

Болезненный для многих вопрос: как быть, если в эти дни истекает срок действия справок и других документов, выданных в Республике Беларусь?

Александр Суворов: Этот вопрос урегулирован Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 2020 г. № 172 "О продлении срока действия документов". В соответствии с этим Указом на три месяца продлен срок действия справок и других документов в случае, если истечение срока их действия приходится на период с 30 апреля по 31 июля 2020 г. Например, если срок действия выданного документа истекает 1 июля 2020 г., такой документ считается действительным до 1 октября 2020 г. Конкретный перечень документов, к которым будет применяться продление, содержится в Постановлении Совета Министров Республики Беларусь № 299 от 20 мая 2020 года.

Можно ли и при каких обстоятельствах гражданам Республики Беларусь сейчас приехать в Россию?

Александр Суворов: В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 635-р от 16 марта 2020 года с 18 марта въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию временно ограничен. Въехать в Россию имеют право: иностранцы, являющиеся членами семьи граждан РФ (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные); лица, у которых в России умер близкий родственник (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные); лица, следующие транзитом через Россию; дипломаты, работники международных организаций; работники транспорта международного сообщения; лица, постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство); лица, являющиеся участниками и членами семей участников российской Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; лица, участвующие в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, указанные в списке, направленном в ФСБ России соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Буквально на днях Правительство Российской Федерации приняло еще одно распоряжение, № 1445-р от 29 мая 2020 года, согласно которому граница дополнительно открывается для белорусов, принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах России в сферах ядерной энергетики, строительства, добычи газа и нефти, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в России для работы вахтовым методом. Пересекать границу с Россией смогут также участники космических программ.

Данный перечень на сегодняшний день является исчерпывающим.

Ограничен ли выезд граждан Республики Беларусь из России в Беларусь?

Александр Суворов: Нет, на сегодняшний день никаких ограничений по выезду белорусов обратно в республику не существует.

Александр Васильевич, а можно ли выехать сейчас российским гражданам из России в Беларусь? И на каком транспорте в условиях ограничительных мер можно добраться?

Александр Суворов: С 30 марта 2020 года движение через государственную границу РФ ограничено. Россияне могут пересечь границу в нескольких случаях: если они имеют право на постоянное проживание за рубежом (вид на жительство, второе гражданство); если им нужно выехать в связи со смертью близкого родственника за границей (родителя, ребенка, усыновителя, усыновленного). При этом необходимо иметь подтверждение - свидетельство о смерти; если они живут в Калининградской области и возвращаются поездом домой (в настоящее время эти поезда отменены); если они являются дипломатами и работниками транспорта международного сообщения.

Подробнее с условиями выезда российских граждан за пределы России можно ознакомиться в распоряжении Правительства Российской Федерации № 763-р от 27 марта 2020 года.

Никаких ограничений по выезду белорусов обратно в республику сейчас не существует

И напоследок житейский вопрос от наших читателей. Могут ли российские власти оштрафовать гражданина Беларуси за неношение маски в общественных местах? Обращались ли к вам с такими проблемами?

Александр Суворов: Безусловно, штрафные санкции за несоблюдение требований законодательных актов страны пребывания могут быть применены в том числе и к иностранному гражданину. Поэтому Посольства Республики Беларусь в любой стране всегда настоятельно рекомендуют своим гражданам соблюдать законы и принятые правила поведения того государства, в котором они находятся. Вместе с тем следует отметить, что подобных обращений к нам на сегодняшний день не поступало.

Тем временем

Посольство Беларуси в РФ сообщает, что в соответствии с избирательным кодексом Беларуси для проведения голосования по выборам Президента Республики Беларусь, назначенного на 9 августа 2020 года, на территории Российской Федерации образованы три избирательных участка. Для голосования граждан Республики Беларусь, пребывающих на территории консульского округа Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, с границами - территория Российской Федерации, определены следующие места нахождения участков:

Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации (101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3);

Отделение Посольства в Санкт-Петербурге (191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3);

Отделение Посольства в Калининграде (236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а).