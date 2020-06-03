Крашенинников назвал цель анализа нормативных актов по коронавирусу

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, зачем нужен анализ федеральных и региональных норм, принятых в период борьбы с коронавирусом.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как указал премьер-министр, особое внимание при анализе будет обращено на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан.

Павел Крашенинников заявил журналистам, что анализ как федеральных, так и региональных норм позволит оперативно исправить законодательство в случае выявления несоответствий, чтобы в дальнейшем права граждан соблюдались.

Он напомнил, что подаются исковые заявления по поводу защиты прав и свобод граждан - в частности, свободы передвижения.

- У нас идет много дискуссий по этому поводу, - рассказал глава комитета. - Я думаю, что предложенный подход очень важен с точки зрения защиты прав граждан, это соблюдение Конституции.

Он назвал целесообразным еще до судебных разбирательств проверить, какие есть несоответствия. И по итогам анализа - скорректировать правовые нормы.

- Исправление через судебную практику потребует больше времени, - констатировал Крашенинников. - К тому же, предложенный главой правительства подход носит конструктивный характер и, в случае обнаружения несоответствий, поможет избежать ситуаций, когда за время судебных разбирательств еще чьи-то права могут быть нарушены.