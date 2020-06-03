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03.06.2020 13:40
Рубрика: Общество

Крепость эпохи ятвягов обнаружили у границ Беларуси

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Польские археологи при проведении раскопок возле деревни Гродзиск обнаружили следы древнего укрепленного поселения и наконечники стрел эпохи ятвягов.

Как сообщает Nauka w Polsce, открытие было совершено на территории Подляского воеводства, граничащего с Беларусью. По словам куратора проекта Корнелии Пясечки из Подляского музея в Белостоке, исследование затронуло несколько древних комплексов, расположенных в районе городе Суховолы.

Фото: iStock
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В частности, здесь были раскопаны остатки крепости. Вероятно, она перестала существовать в XVII веке, в период шведского вторжения. Ученым еще предстоит это определить, так как этот район археологами почти не изучен.

В ходе раскопок археологи обнаружили более 200 предметов, в том числе наконечники стрел эпохи ятвягов. Находки позволяют говорить о том, что данный район уже был густо заселен в X веке. Этим веком датированы некоторые наконечники стрел, а также найденная здесь шпора. Но хронологию еще предстоит установить.

В ходе раскопок также была обнаружена керамика, фрагменты глиняных изделий разных периодов, элементы топора, пушечное ядро, кованые гвозди и декоративные детали, скорее всего, украшавшие какой-то сундук.

Ученые считают, что дальнейшие исследования в этом районе позволят пролить свет на его историю. Например, до сих пор нет единого мнения по вопросу о том, кем порядка 700-1000 лет назад контролировалась данная территория.

Одни исследователи считают, что это были славянские племена, другие - что здесь жили ятвяги. Последние - это балтская племенная группа, этнически близкая к пруссам. Начиная с XII века она участвовала в этногенезе литовской, белорусской и польской народностей.

Фото: pompeiisites.org
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Территория ятвягов называлась Судовией или Ятвагией. Считается, что она располагалась к северу от участков, на которых были проведены раскопки. Упоминание о ятвягах имеется в летописи XIII века "Слово о погибели Русской земли после смерти великого князя Ярослава". Из нее следует, что ятвяги жили "между чехами и литовцами".

"В обнаруженной нами крепости есть следы людей, живших здесь с X по XVII века, - говорит Пясечка. - Она очень сильно пострадала во время шведского вторжения, то есть в XVII веке. Несмотря на то, что о существовании этой крепости известно давно, раскопки в ней не проводились. Благодаря новым исследованиям мы теперь знаем, что она определенно существовала в X веке и могла быть связана с ятвягами".

Впрочем, и гипотезу о славянах никто пока со счетов не сбрасывает. Археологи планируют провести в данном районе более масштабные раскопки.

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