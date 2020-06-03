Лидер Ирана сравнил убийство Флойда с политикой США на Ближнем Востоке

Действия американских полицейских, в результате которых погиб афроамериканец Джордж Флойд, напоминают политику США в отношении стран Ближнего и Среднего Востока. Такое мнение высказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"То, что один полицейский с полным хладнокровием прижимает коленом шею чернокожего так, что тот, несмотря на мольбы, умирает, а другие полицейские на это смотрят и ничего не предпринимают, не является чем-то новым, такова сущность и мораль правительства США. Именно этим оно занимались в отношении Афганистана, Ирака, Сирии и всего мира", - заявил аятолла Хаменеи в эфире иранского телевидения.

По его мнению, после последних событий, связанных с убийством Флойда, США не имеют морального права критиковать других за нарушение прав человека, а американскому народу должно быть стыдно за свое правительство.

"То, что сегодня происходит в американских городах - это проявление реалий, которые скрывали. Ничего нового в этом нет - это тина, которая всплыла со дна водоема", - считает иранский лидер.

Напомним, на прошлой неделе в американском Миннеаполисе (штат Миннесота), во время задержания полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После инцидента в США начались массовые демонстрации и протесты с требованиями прекратить дискриминацию на расовой почве и остановить полицейский произвол. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее 11 человек, сотни получили ранения.