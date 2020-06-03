ЛНА назвала условия для урегулирования кризиса в Ливии

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед-аль-Мисмари заявил о поддержке любых международных политических инициатив по урегулированию кризиса в стране. Об этом сообщает агентство Sky News Arabia.

Аль-Мисмари подчеркнул, что главным условием продолжения многостороннего диалога для ЛНА является полный выход Турции из Ливии. Он отметил, что Генеральное командование вооруженных сил работает со всеми странами, которые предлагают разрешение ливийского кризиса "без передачи контроля над ситуацией ополченцам и наемникам".

Аль-Мисмари также обвинил премьер-министра правительства Фаиза Аль-Сарраджа в неумении формировать собственные решения и в полной зависимости от Турции и Катара.

Во время встречи с группой журналистов на видеоконференции представитель Ливийской национальной армии сказал: "Нет никакой правды в разногласиях между Генеральным командованием и председательством ливийского парламента". Он добавил, что заявление фельдмаршала Хафтара о прекращении политического соглашения в Скирате не означает роспуска ливийского парламента.

Аль-Мисмари подчеркнул, что "самые успешные переговоры ливийских военных состоялись в Египте, многие проблемы были решены". Генеральное командование ливийской армии потребовало вывода иностранных войск и наемников из страны. Представитель ЛНА также подчеркнул, что Генеральное командование вооруженных сил отказывается создавать какие-либо военные базы в Ливии, чтобы не превратить страну в арену для многосторонних конфликтов. Он добавил, что именно турецкий режим стремится разграбить Ливию и контролировать движение судоходства в районе Средиземноморья.