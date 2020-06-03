Майк Помпео продолжает нападки на Китай

На встрече министров иностранных дел "Большой семёрки" Майк Помпео назвал COVID-19 "уханьским вирусом", а также поддержал решения администрации президента США Дональда Трампа приостановить взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и разорвать отношения с организацией. Действия Помпео, идущие вразрез с европейским принципам многосторонности и солидарности, были встречены коллективным бойкотом.

Американский журнал Business Insider недавно привел результаты опросов общественного мнения, согласно которым в ходе пандемии уровень поддержки США среди итальянцев упал до 17%, а среди немцев негативно относятся к США 73%.

Будучи ведущей мировой державой, США отреагировали на коронавирусную эпидемию хаосом и бездействием, некомпетентность властей привела к гибели более 100 тысяч человек. Произошедший на днях инцидент полицейского произвола в отношении темнокожего американца привел к массовым демонстрациям протеста по всей стране. В ответ на гнев американцев правительство страны угрожает введением армейских подразделений. Где же здесь любимые американцами "права человека"? Известно, что более 10 освещавших протесты журналистов получили ранения в стычках с полицией, некоторые даже были арестованы.

На днях посольства США в Великобритании, Германии, Дании и других странах оказались в кольце протестующих. Европейцы требовали справедливости для погибшего афроамериканца. Это мощный удар по американским идеалам, связанным с правами человека и со свободой слова.

Один из комментариев в Twitter под недружественным постом Майка Помпео о Китае такой: "Мы не боимся Китая, мы больше всего боимся тебя".