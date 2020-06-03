Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами

Сила духа, наука, природные ресурсы и кадры - вот четыре основных фактора, которые отличают Россию от других стран и являются ее преимуществами. Такое мнение высказал глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Россия быстро и эффективно отвечает на все возникающие вызовы, а фундаментальная наука решает самые сложные задачи. В качестве примера - программа импортозамещения", - цитирует главу ведомства РИА Новости.

Наличие природных ресурсов и низкая цена на электричество дает возможность работать над проектами по переработке углеводородов. А главное, по словам Мантурова, Россия сейчас способна обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса - и это тоже делает страну выгодной площадкой для применения своих возможностей.