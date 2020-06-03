"Марусю" научили рассказывать сказки

Голосовой ассистент Mail.ru - Маруся - научился читать детям сказки, ставить музыку из специальных плейлистов и рассказывать стихи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, можно включить специальный режим "Марусины сказки" - для этого необходимо подписаться на рассылку, и в определенное время помощник начнет зачитывать сказку ребенку. В Марусе также появились детские плейлисты. Теперь ребенку можно включить песни из мультфильмов или советских фильмов, поставить тематический плейлист, например, "песни про папу и маму", "песни про школу" или воспроизвести музыку из конкретных произведений, например, "песни из Аладдина". Всего доступно более 60 детских стихотворений, которые голосовой ассистент зачитает ребенку.

Однако функция чтения сказок и других произведений не является уникальной. Еще в прошлом году рассказывать ребенку сказки научили другой российский голосовой помощник - Алису.