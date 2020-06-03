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"Марусю" научили рассказывать сказки

Текст:   Иван Черноусов
03.06.2020,  
07:00
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Голосовой ассистент Mail.ru - Маруся - научился читать детям сказки, ставить музыку из специальных плейлистов и рассказывать стихи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, можно включить специальный режим "Марусины сказки" - для этого необходимо подписаться на рассылку, и в определенное время помощник начнет зачитывать сказку ребенку. В Марусе также появились детские плейлисты. Теперь ребенку можно включить песни из мультфильмов или советских фильмов, поставить тематический плейлист, например, "песни про папу и маму", "песни про школу" или воспроизвести музыку из конкретных произведений, например, "песни из Аладдина". Всего доступно более 60 детских стихотворений, которые голосовой ассистент зачитает ребенку.

Голосовой ассистент Алиса научился рисовать картины

Однако функция чтения сказок и других произведений не является уникальной. Еще в прошлом году рассказывать ребенку сказки научили другой российский голосовой помощник - Алису.