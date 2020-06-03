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03.06.2020 20:28
Рубрика: Происшествия

Сирена предупредит

МЧС проверит системы оповещения по всей стране
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
Комплексные проверки систем оповещения проведут в октябре этого года специалисты МЧС России. Впервые в современной истории в готовность приведут по всей стране электросирены и громкоговорители. Такое решение принято в рамках Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Будет объявлена, условно говоря, тревога, как если бы неожиданно случилось ЧП общенационального значения. Проверят мгновенное переключение всех теле- и радиотрасляций во всех субъектах РФ на сообщения о быстро развивающемся ЧП и надвигающейся угрозе.

Как показала пандемия коронавируса, а до этого еще и падение Челябинского метеорита, неожиданные угрозы планетарного масштаба реальны. На заседании комиссии было отмечено, что успехом будет считаться, если к 2030 году не менее 90 процентов населения сможет гарантировано получать экстренную информацию через все системы оповещения. Так определено Планом мероприятий по реализации Основ государственной политики в области гражданской обороны.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
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Отдельные элементы глобальной системы оповещения уже опробованы во время информирования граждан о мерах по предотвращению распространения инфекции о COVID-19. Но, как оказалось, в стране еще достаточно уголков, где единственное средство связи - телефоны-автоматы в будках.

Как сообщил замглавы МЧС Павел Барышев, спасатели совместно с Минкомсвязью и Россвязью координируют развитие систем оповещения населения о ЧС. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в отдаленных населенных пунктах, средствами оповещения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

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