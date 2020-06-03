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03.06.2020 07:48
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Медики назвали признак, предсказывающий тяжесть течения коронавируса

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика совместно с коллегами из Германии выявили признак, связанный с наличием в крови человека определенных белковых биомаркеров. Признак можно использовать для прогнозирования возможного тяжелого течения COVID-19.

Как известно, инфицированные SARS-CoV-2 люди реагируют на вирус по-разному - у некоторых симптомы не проявляются совсем, в то время как другие попадают в отделение интенсивной терапии с пневмонией и прочими осложнениями.

Фото: iStock
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В ходе новой работы медики обнаружили 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у пациентов с COVID-19 - в зависимости от тяжести симптомов заболевания. Специалисты считают, что маркеры помогут спрогнозировать течение болезни и будут полезны для разработки эффективных лекарственных препаратов.

Особенно важным специалисты назвали обнаружение трех ключевых белков, которые связаны с интерлейкином IL-6 - еще одним белком, вызывающим воспаление и являющимся маркером тяжелого течения заболевания. Исследователи предполагают, что симптомы можно будет облегчить с помощью лекарств, которые нацелены на эти связанные белки.

Исследователи надеются, что их работа поспособствует разработке доступных простых тестов, с помощью которых можно будет проверять пациента на наличие тех или иных белков в крови и оперативно принимать решение о стратегии лечения.

- Тест, помогающий врачам предсказать, может ли состояние пациента с COVID-19 стать критическим или нет, был бы неоценимым. Так мы сможем управлять заболеванием. Надеемся, что выявленные нами биомаркеры приведут к разработке этих жизненно необходимых тестов, - отметил биолог Кристоф Месснер.

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