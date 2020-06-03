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03.06.2020 12:01
Рубрика: В мире

МИД Австрии обвинил США в "спирали насилия" против населения

Текст: Александр Саможнев

Австрия обеспокоена "спиралью насилия" в США, которое вызвано подавлением выступлений против убийства темнокожего американца и призывает перед лицом конфронтации к диалогу между демонстрантами и властями, говорится в заявлении австрийского МИД информагентству APA.

"Насилие никогда не может быть испытанным и проверенным средством решения социального конфликта. Все должны быть заинтересованы в том, чтобы положить конец спирали насилия и снова возобновить диалог", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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По оценкам австрийских дипломатов, видеозаписи которые поступают в Европу, свидетельствуют об "ужасном положении" с правами человека в США. Свобода демонстраций и выражения мнений являются краеугольными камнями демократии, которую необходимо защищать всегда.

Партия "зеленых", которая входит в правящую коалицию, также осудила действия американской полиции. "Системный и структурный расизм и жестокая реакция государственных властей на законные протесты не могут приниматься общественностью и не являются оправданными для страны, которая считает себя светочем демократии по отношению к остальному миру", - отметила официальный представитель "зеленых" Ева Эрнст-Дзедич.

Со своей стороны, лидер оппозиционной Социалистической партии Австрии Памела Ренди-Вагнер потребовала от австрийского правительства демонстрации "четкой позиции" по отношению к событиям в США. В этой связи глава австрийского МИД Александр Шалленберг "должен вызвать американского посла для беседы", полагает политик.

Между тем визит канцлера Австрии Себастьяна Курца в США, намеченный на начало марта, отменен в связи с пандемией коронавируса. В ходе консультаций канцлера в Вашингтоне в феврале 2019 год была достигнута договоренность об активизации двусторонних отношений.

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