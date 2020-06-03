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03.06.2020 18:35
Рубрика: Власть

Нотариус доступен

Минюст будет утверждать правила расчета нотариальных тарифов
Текст: Владислав Куликов
В среду группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, детально прописывающий систему назначения нотариальных тарифов. Более того, предложенный документ вводит перечень обязательных нотариальных действий, которые войдут в общий тариф. Требовать за них дополнительной платы не положено.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

С инициативой выступили сенаторы Андрей Клишас, Николай Федоров, Владимир Журавлев, Владимир Полетаев, Максим Кавджарадзе и Сергей Фабричный. Предполагается, что нотариальный тариф теперь будет состоять из двух частей: федерального и регионального тарифа. Федеральный, как и сейчас, установлен в Основах законодательства РФ о нотариате и Налоговом кодексе. Региональный будет ежегодно устанавливаться отдельно для каждого субъекта по правилам, которые должно будет утвердить Министерство юстиции России.

Фото: Виктор Васенин
Сделки с имуществом уязвимых категорий граждан следует удостоверять нотариально

При расчете тарифа по каждому нотариальному действию обязательно будет браться во внимание величина прожиточного минимума для конкретного региона. Принципиальное условие: услуги нотариуса должны быть доступны для граждан.

В обязательный перечень при совершении нотариального действия войдут базовые действия, без которых невозможно поставить печать. Это, например, правовой анализ представленных документов, их проектов, консультирование по вопросам применения норм законодательства, изготовление документов, копий документов, скан-образцов документов, регистрация совершенных действий в Единой информационной системе нотариата и т.п.

Тарифы привяжут к прожиточному минимуму в регионе, чтобы гарантировать доступность для граждан

"Двухкомпонентная тарифная система, которую планируется установить законом, решает все основные задачи: контроль со стороны государства и доступность нотариальных действий для граждан, самофинансирование нотариальной деятельности и ее дальнейшего развития, соответствие реальной стоимости нотариального действия экономическим реалиям конкретных регионов", - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Останутся и льготы. Как сообщают в ФНП, ежегодно нотариусы предоставляют гражданам льготы при совершении более чем 1,7 млн нотариальных действий. Кстати, сейчас активно развивается электронный нотариат, многие сервисы являются бесплатными. Например, можно в Сети проверить подлинность доверенности или узнать, не находится ли машина в залоге.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минюст Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Реформа нотариата

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