Минсельхоз планирует дополнительно профинансировать сельскую ипотеку

Программа оказалась настолько популярной, что лимит госсредств оказался менее чем за полгода почти исчерпан. Для Россельхозбанка он составляет 822,5 млн рублей. И на данный момент банком выбрано более 80% этой суммы, подсчитали в министерстве.

"С учетом крайней популярности и востребованности льготной ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития", - сообщили в Минсельхозе.

Напомним, по условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. В программе пока участвуют только два банка - Россельхозбанк и Сбербанк.

Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.

Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.