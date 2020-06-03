Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Карабут 
13:10 03.06.2020

Минсельхоз планирует дополнительно профинансировать сельскую ипотеку

Льготной сельской ипотекой в России уже воспользовались около 7,4 тысячи человек. Кредитов выдано на сумму 15 млрд рублей, сообщили в Минсельхозе.

Программа оказалась настолько популярной, что лимит госсредств оказался менее чем за полгода почти исчерпан. Для Россельхозбанка он составляет 822,5 млн рублей. И на данный момент банком выбрано более 80% этой суммы, подсчитали в министерстве.

Фото: iStock
Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке

"С учетом крайней популярности и востребованности льготной ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития", - сообщили в Минсельхозе.

Напомним, по условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. В программе пока участвуют только два банка - Россельхозбанк и Сбербанк.

Фото: Александр Кожохин/РИА Новости
Банки приняли заявок на льготную сельскую ипотеку на 140 млрд рублей

Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи.

Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.

Сейчас читают

Жилая недвижимость
02.06.2020

Минстрой рассчитал цены на жилье в третьем квартале

Минстрой рассчитал цены на жилье в третьем квартале

Средняя стоимость квадратного метра, которую учитывают при расчете социальных выплат на приобретение жилья, вырастет в 39 регионах. Сильнее всего квартиры подорожают на Дальнем Востоке

Ипотека
02.06.2020

Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Первоначальный взнос по программам льготной ипотеки будет снижен

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов. Это должно расширить круг заемщиков, которые смогут воспользоваться госпрограммами

ЖКХ
02.06.2020

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Правительство утвердило "дорожную карту", которая включает в себя разработку изменений в строительные нормы и правила, сообщает аппарат зампреда правительства Виктории Абрамченко. В частности, отказ от мусоропроводов в строящихся многоквартирных домах