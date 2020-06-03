Минск вошел в топ-10 самых велосипедных городов России и СНГ

В первую десятку городов России и СНГ, наиболее приспособленных для поездок на велосипедах, вошли Москва, Санкт-Петербург, Минск, Казань, Екатеринбург, Калиниград, Самара, Воронеж, Нижний Новгород и Сочи. Рейтинг составлен по результатам исследования длины городских велодорожек и велополос, а также велосипедных маршрутов и числа прокатных велосипедов на велостанциях.