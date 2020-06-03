Минтруд упростил порядок замены средств реабилитации для инвалидов

"Совместно с общественными организациями и депутатами Государственной Думы от партии "Единая Россия" мы проанализировали практику применения нормы об экспертизе средств реабилитации. В 90% случаев после экспертизы ортезы не подлежали ремонту, при этом необходимость передачи средства на медико-техническую экспертизу перед его заменой создавала неудобства для людей с инвалидностью", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что по результатам принятых поправок замена кресел-колясок и ортезов будет проводиться после истечения срока эксплуатации без дополнительных проверок.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, обновленный порядок соответствует требованиям времени и направлен на реализацию госпрограммы "Доступная среда", которая нацелена на повышение качества жизни людей с инвалидностью.

"Это еще один шаг на пути комфортного проживания инвалидов в нашей стране - доступной среде. Он поможет гражданам тратить как можно меньше времени на неудобные и длительные процедуры, и в то же время обеспечит безопасность наших граждан в период угрозы распространения коронавирусной инфекции", - сказал он.

Ранее Минтрудом был разработан проект федерального закона, позволяющий получать средства реабилитации по месту проживания, а не по месту регистрации граждан с инвалидностью. Документ прошел согласование с профильными министерствами и направлен в Правительство. После одобрения проекта закона Правительством норма, упрощающая порядок получения средств реабилитации, будет вынесена на рассмотрение в Госдуму.