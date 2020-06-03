Минздрав расширил перечень первых симптомов у коронавируса

Эти рекомендации предназначены исключительно для специалистов и не должны использоваться пациентами самостоятельно.

Среди клинических проявлений острой респираторной инфекции - температура тела выше 37,5 градуса, кашель - сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, недостаточное насыщение крови кислородом, боль в горле, заложенность носа или умеренная ринорея, нарушение или потеря обоняния (гипосмия или аносмия), потеря вкуса (дисгевзия), конъюнктивит, слабость, мышечные боли, головная боль, рвота, диарея, кожная сыпь.

При этом у пожилых людей с коронавирусной инфекцией заболевание может протекать атипично. Нехарактерными симптомами при коронавирусе являются бред, тахикардия или снижение артериального давления, нарушение умственных способностей, которое приводит к проблемам с мышлением и ухудшению понимания происходящего. По информации Федерального медико-биологического агентства, у двух пациентов наблюдался серьезный перитонит, который сопровождался острой болью в животе с повышенной температурой.