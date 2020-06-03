Мировое сообщество обеспокоено правами журналистов в США

"Я никогда не видел такого жуткого зрелища", - заявил ведущий CNN во время прямой трансляции, когда увидел, как его коллега латиноамериканского происхождения был задержан полицией и в наручниках отправлен с места митинга. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что все подобные случаи должны быть расследованы.

"То, что происходит сейчас в США в отношении всех журналистов - это не только нарушение их законных прав. Это в принципе нарушение как внутреннего американского законодательства, конституции американской, так и всех основополагающих международно-правовых документов", - заявила в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После прихода к власти нынешнего правительства США оказание давления на журналистов уже не является редкостью. Американский лидер назвал СМИ, которые его осуждали, "фейковыми". После вспышки эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19) американские политики многократно перекладывали вину на других и отказывались отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Американские политики также оказывали давление на СМИ других стран во имя гарантии "свободы слова". Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай не должен вмешиваться в работу американских журналистов во время подготовки репортажей в Сянгане. Однако интернет-пользователи сравнили две ситуации: год назад, во время массовых беспорядков в Сянгане, спровоцированных рассмотрением законопроекта об экстрадиции, перед кордоном полиции была целая толпа журналистов - почти сто человек. Сейчас ни один журналист не посмел появиться перед кордоном американских полицейских, которые отреагировали на протесты, вызванные гибелью (по вине полиции) темнокожего американца.

Массовые протесты распространились более чем в 140 городах по всей территории США. Те политики, которые только стремятся к личной выгоде, по-прежнему пытаются переложить вину на других, стараясь скрыть некомпетентность и несостоятельность управления путем оказания давления на СМИ.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США превысило 1,85 миллиона.