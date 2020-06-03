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03.06.2020 13:30
Рубрика: Власть

Мишустин поручил провести уточнение нацпроектов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову в ближайшее время провести уточнение национальных проектов, на реализацию которых повлияли ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник глава правительства представил президенту проект общенационального плана действий для восстановления экономики страны. "План рассчитан на три этапа до конца 2021 года. По итогам его реализации мы рассчитываем не только преодолеть спад экономики, но и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой для повышения доходов людей", - напомнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Эти цели будут достигаться путем улучшения инвестиционного климата, внедрения современных технологий, повышением уровня образования.

Президент взял проект за основу, он будет дорабатываться, подчеркнул Мишустин. В том числе правительству предстоит учесть итоги отраслевых совещаний, которые глава государства намерен провести в ближайшее время.

Что предложило правительство для восстановления экономики и доходов граждан
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