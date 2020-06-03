Мишустин поручил провести уточнение нацпроектов

Во вторник глава правительства представил президенту проект общенационального плана действий для восстановления экономики страны. "План рассчитан на три этапа до конца 2021 года. По итогам его реализации мы рассчитываем не только преодолеть спад экономики, но и обеспечить устойчивый рост ВВП, который станет основой для повышения доходов людей", - напомнил он на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Эти цели будут достигаться путем улучшения инвестиционного климата, внедрения современных технологий, повышением уровня образования.

Президент взял проект за основу, он будет дорабатываться, подчеркнул Мишустин. В том числе правительству предстоит учесть итоги отраслевых совещаний, которые глава государства намерен провести в ближайшее время.