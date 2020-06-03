Мишустин распорядился вернуть медучреждения к профильной деятельности

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возвращении отдельных медицинских учреждений, которые были переориентированы на лечение больных с коронавирусом, к их профильной деятельности.

"Ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а это значит, что у нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни, в том числе и системы здравоохранения", - заявил он на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Ранее перепрофилированные федеральные больницы постепенно смогут вновь принимать обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались.

"Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных под лечение коронавируса коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной", - сообщил Мишустин. Пока что это касается тех регионов, где позволяет эпидемиологическая ситуация. Решения будут принимать федеральные министерства или агентства, являющиеся учредителями медорганизаций.