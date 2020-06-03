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Может ли россиянин перевести в Беларусь деньги с банковской карты?

"Мой друг переехал в Минск и сейчас из-за коронавируса оказался в непростой финансовой ситуации. Могу ли я ему со своей российской банковской карты перевести деньги на карту белорусского банка?Олег П.".

Конечно, можете, если ваш банк оказывает такую услугу. Консультанты подскажут вам, с помощью какого онлайн-сервиса оформляются такие платежи и какая при этом взимается комиссия.

В Беларуси налог с денежных переводов зависит от характера полученного дохода: подарок, заем, зарплата, продажа имущества... А также от источника выплаты - физическое это лицо или организация. Ваш перевод можно рассматривать как подарок другу. От близких родственников или свойственников такой перевод не облагается налогом вне зависимости от суммы. Друзья и другие "чужие" люди от данного налога освобождены, если сумма от всех источников в течение налогового периода не превышает 7003 белорусских рубля (около 224 тысяч российских рублей). Другими словами, если вашему другу посторонние люди не подарят в 2020 году такую сумму, то платить налоги не придется. Если же "подарков" будет больше, то на сумму превышения придется заплатить налог в размере 13%.

Документы

Как россиянке в Беларуси оформить доверенность на пенсию в России?

"Весной приехала к сестре в Минскую область, думала, на месяц, а тут вирус. Решила остаться на все лето. В России я пенсию получала на почте. Могу ли я оформить у белорусского нотариуса доверенность на дочь, чтобы она получала мою пенсию в России?Алла Ивановна".

Россияне имеют право наравне с белорусами обращаться к нотариусам на территории Беларуси за совершением нотариальных действий, в том числе доверенностей. Это означает, что документы, заверенные в установленном порядке белорусским нотариусом, принимаются на территории России и наоборот.

Оформить доверенность вы также можете в консульском отделе Посольства России в Беларуси. Нотариальные действия совершаются в день предъявления всех необходимых документов после уплаты консульских сборов. Обратите внимание: оплата производится только наличными в белорусских рублях в кассе консульского отдела Посольства и составляет 32 доллара по курсу Национального банка Беларуси. Переслать доверенность можно по экспресс-доставке грузов и документов или воспользовавшись услугами "Белпочты". Заказное письмо с приоритетной доставкой весом 20-50 г через почтовое отделение "Белпочты" будет стоить около 250 российских рублей.