Мурашко: До 10 июня все медики получат стимулирующие выплаты

На президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания глава Минздрава рассказал, что в мае количество задействованных медработников увеличилось в два раза по сравнению с апрелем и превысило 450 тысяч.

На основании заявок больниц и регионов правительство направило более 9,5 миллиардов рублей на президентские выплаты (постановление правительства №484) и еще почти 14,5 миллиардов по постановлению №415. "Все средства доведены до регионов, все соглашения подписаны, все документы оформлены", - подчеркнул Мурашко.

Президентские выплаты начислены 243,5 тысячам специалистов. По этой категории - медработники, непосредственно оказывающие стационарную помощь, и специально закрепленные бригады скорой помощи - прирост персонала составил более 60 процентов. "Все должны получить до 10 числа выплаты в полном объеме. Средства начислены", - заверил министр.

Увеличилось и количество медработников, получающих стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Прирост составил более 70 процентов, и деньги назначены более 340 тысячам человек.