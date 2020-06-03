Мурашко: Коронавирусная инфекция должна стать фармакологически управляемой

Наша жизнь вернется в привычное русло, когда ситуация с коронавирусной инфекцией станет фармакологически управляемой, заявил "РГ" министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что Минздрав России ведет активный поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией с коронавирусом: необходимых лекарственных препаратов для лечения COVID-19 и профилактических вакцин.

"Если мы получим управляемую с помощью медикаментов медицинскую технологию, то, конечно же, однозначно вернемся в наше привычное русло", - сказал министр.

Глава Минздрава также напомнил, что за последние несколько месяцев приобретен колоссальный опыт по выводу новых продуктов на медицинский рынок.

"Мы буквально за два месяца разработали и выпустили в промышленное производство 30 отечественных тест-систем. Это безусловный успех отечественной медицинской науки и промышленности. Ранее с таким объемом и с такой скоростью прохождения мы не сталкивались", - подчеркнул Михаил Мурашко.

В пресс-службе Минздрава также отметили, что в России уже есть два зарегистрированных препарата отечественной разработки для лечения коронавируса: это Фавипиравир и Олокизумаб. Так, Фавипиравир - противовирусный препарат прямого действия, который борется непосредственно с вирусом, в два раза сокращая время, за которое у пациентов улучшаются клинические признаки заболевания. Препарат Олокизумаб помогает справиться с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм - избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности, лёгочной ткани, к тяжёлому течению инфекции с возможным летальным исходом. Поэтому очень важно своевременно предотвратить развитие этого цитокинового шторма, и если он уже развился, то его подавить, пояснили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе министерства, еще один российский препарат для лечения Covid-19 - Левилимаб - сейчас проходит клинические испытания в нескольких медицинских центрах России, в частности, в "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России. Препарат относится к группе блокаторов рецепторов к интерлейкину 6, и блокада его действия приводит к резкому уменьшению процесса воспаления в легочной ткани, уменьшению интоксикации, снижению уровня воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок.