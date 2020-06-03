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03.06.2020 11:11
Рубрика: Культура

"Неаполитанский залив" Айвазовского ушел с молотка за 2,9 млн долларов

Текст: Наталья Лебедева
Картина "Неаполитанский залив" Ивана Айвазовского. Фото: wikipedia.org Картина "Неаполитанский залив" Ивана Айвазовского. Фото: wikipedia.org
Картина "Неаполитанский залив" Ивана Айвазовского. Фото: wikipedia.org

Картина "Неаполитанский залив" знаменитого мариниста Ивана Айвазовского стала самым дорогим лотом прошедших онлайн-торгов произведений русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's. По данным сайта аукциона, картина, написанная в 1878 году, была продана за 2,3 млн фунтов стерлингов, или 2,9 млн долларов.

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Аукционный дом может быть доволен результатами, оценочная стоимость была превышена более, чем в два раза, уточняет ТАСС.

Еще одна картина художника "Проходящий корабль лунной ночью" (1868 год) была продана за 435 тысяч фунтов (548 тысяч долларов), при стартовой цене в 150-200 тысяч фунтов.

Полотно Петра Кончаловского "Урожай" ушло с молотка за 187,5 тысяч фунтов (236 тысяч долларов).

Значительно меньше повезло картине Алексея Саврасова "Вид Москвы" и написанному Константином Маковским портрету его третьей жены Марии Алексеевны Маковской, которые так и не удалось реализовать.

Кстати

Аукционный дом планирует 9-17 июня провести онлайн-аукцион "Русское декоративно-прикладное искусство". На продажу будут выставлены более 200 лотов, среди которых предметы из серебра, подборка фарфора Императорского фарфорового завода и изделия фирмы Карла Фаберже из важных европейских и американских коллекций. Топ-лотами считают икону Фаберже и серебряно-позолоченный чайный сервиз той же мастерской. Торги пройдут онлайн.

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