Загадочную обезглавленную статую нашли в древней Патаре

В Турции археологи, возобновившие раскопки в древнем городе Патара, обнаружили обезглавленную женскую статую, возраст которой предварительно оценен в 1900 лет.

Как сообщает Hurriyet Daily News, находка вызвала настоящее волнение у археологов, тем более что 2020 год в Турции объявлен "Годом Патары".

Статуя была обнаружена во время раскопок на месте бывшего главного городского театра. Сообщается, что ее высота составляет 1,57 метра. К сожалению, не сохранилась голова, хотя, возможно, она будет найдена в ходе дальнейших работ. Без нее идентифицировать женщину, которую изобразил древний скульптор, будет сложно.

Однако несколько предположений археологи уже выдвинули. Они напомнили, что строительство театра инициировал Квинтус Вилиус Тициан - один из самых важных жителей города того времени. После его смерти строительство завершила дочь Тициана - Вилия Прокла.

Письменные источники указывают на то, что она установила в театре множество статуй. Возможно, в данном случае речь может идти о скульптуре жены римского императора, самой Проклы или кого-то из членов ее семьи.

Найденная статуя уже названа весьма ценной находкой, хотя вместе с ней археологи раскопали еще около десяти важных артефактов. Скульптура отправлена на экспертизу, которая должна помочь выяснить, была ли она изготовлена местным мастером или импортирована откуда-то.

Город Патара расположен на юге района Каш в турецкой Анталии. Раскопки там ведутся с 1988 года. Это был главный порт городов - членов Ликийского союза. Он имел важное стратегическое и торговое значение. В нем также находилось известное в эллинистическом мире святилище Аполлона с оракулом.