Общенародное обсуждение плана восстановления экономики не запланировано

План восстановления экономики, который был представлен президенту 1 июня, - экспертный документ. Он будет дорабатываться по конкретным направлениям, но всенародного обсуждения не запланировано. Об этом рассказали в Кремле.

"Нет, никакого общенародного обсуждения не предусматривается, это абсолютно экспертный документ", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проект взят за основу, это системный документ и его предстоит доработать по конкретным направлениям. И сейчас эта работа ведется, пояснил представитель Кремля.

Напомним, что глава государства дал кабмину две недели на уточнение ряда параметров плана. Реализация начнется с 1 июля.