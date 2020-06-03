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03.06.2020 21:51
Рубрика: Спорт

Самбисты перешли в онлайн

Необычный турнир пройдет в четырех частях света
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
В период пандемии, когда проведение состязаний крайне затруднено, некоторые передовые международные федерации по видам спорта придумывают и организуют турниры в необычном формате.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди них и Международная федерация самбо (ФИАС). Онлайн-турнир по самбо состоится в несколько этапов: 20-21 июня - в Европе, 27 июня - в Африке, 4-5 июля - в Азии, 11-12 июля - в Панамерике. По итогам этих четырех турниров в суперфинал, запланированный на 18 июля, выйдут победители континентальных первенств.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ФИАС Антон Орлов, у этого формата соревнований, которым будет охвачено множество стран, познавательно-развлекательный характер. Турнир пройдет в формате онлайн-викторины, в ходе которой спортсменам предстоит продемонстрировать знания техники самбо, находчивость, смекалку, а в ряде случаев и физическую форму, выполнив ряд упражнений. По правилам онлайн-соревнований во время поединка самбисты, поочередно совершая ходы, должны будут угадать название техники самбо, скрытой за специальными полями на игровой доске.

Самбисты, справедливо заметил Антон Орлов, не избалованы денежными призами. А на этих турнирах установлены пусть небольшие, но приятные вознаграждения. На континентальных этапах победитель получит 500 долларов, серебряный призер 250, три бронзовых призера по 100 долларов. В суперфинале призовые увеличатся: 1-е место - 1000 долларов, 2-е - 750, два бронзовых призера получат по 300 долларов.

Трансляция поединков - на интернет-ресурсах ФИАС: официальном сайте www.sambo.sport, "Фейсбуке" и Youtube-канале SAMBOFIAS.

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