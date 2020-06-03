ООН выделит Йемену 1,5 миллиарда долларов для борьбы с COVID

Конференция доноров, проведенная под эгидой ООН, приняла решение об оказании помощи Йемену, который столкнулся со вспышкой вируса COVID-19. Ее размер может составить 1,5 миллиарда долларов.

В видеоконференции участвовали 126 стран, международных и правительственных организаций, в числе которых Исламский банк развития, Международный комитет Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Ранее Королевство Саудовская Аравия объявило о своем обязательстве предоставить 500 миллионов долларов на поддержку плана гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19. Часть из выделенных средств также пойдет на очистку территорий Йемена от мин.

Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулла ибн Яхья Аль-Муаллими подтвердил агентству Sky News Arabia, что на конференции доноров удалось решить значительную часть проблем, связанных с гуманитарными потребностями Йемена.

Россия в 2020 году также планирует выделить на помощь Йемену около 4 миллионов долларов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает ТАСС. Меры поддержки связаны с просьбой правительства Йемена помочь в борьбе с распространением коронавируса. "С 2012 года МЧС доставило более 150 тонн гуманитарной помощи. В то же время мы оказываем поддержку Йемену через агентства ООН, в частности, через Всемирную продовольственную программу", - сказал Вершинин.