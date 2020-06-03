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03.06.2020 23:16
Рубрика: Экономика

Байкал вместо Комо

Откажутся ли москвичи от путешествий из-за коронавируса?
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 120(8174)
Две трети москвичей не готовы отказаться от отпуска этим летом и хотят отправиться в путешествие по России в течение максимум двух месяцев после самоизоляции. Исключить дальние поездки из-за боязни заболеть коронавирусом готовы лишь 6% жителей региона. Таковы результаты опроса консалтинговой компании CBRE.

Ее специалисты опросили жителей Москвы и Подмосковья. Большинство жертвовать отдыхом не хотят, но и планы строят с осторожностью. Поездки за границу в ближайшее время остаются под вопросом, поэтому людей спрашивали об отдыхе внутри страны, и 78% сказали, что вполне к этому готовы.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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"Большинство респондентов предпочитают морские курорты Краснодарского края и Крыма. Другие популярные направления: Алтай, Байкал и заповедники Дальнего Востока", - говорят авторы исследования.

Рассматривает внутренний туризм только каждый пятый опрошенный. Главной причиной называют низкий уровень сервиса и высокие цены, а также то, что многие курортные регионы обязывают гостей из субъектов с неблагополучной эпидситуацией соблюдать двухнедельный карантин. Приезжим из Москвы и области это грозит в первую очередь.

Основным фактором при выборе места отдыха москвичи называют цену. 44% опрошенных планирует сэкономить на отпуске, 55% полагают, что потратят столько же, как всегда, и только каждый сотый готов увеличить расходы. Большинство готово рассмотреть отпуск за границей, если это станет возможным. Отказаться от зарубежных поездок готовы лишь 7%. Почти столько же - 6% - в качестве причины полного отказа от отпуска назвали ковидофобию. Впрочем, нельзя сказать, что большинство горожан совсем не беспокоит ситуация с вирусом при мыслях об отпуске. Больше половины говорят, что при выборе направления изучат эпидситуацию в точке назначения. 18% респондентов сказали, что и вовсе предпочтут в первое время после пандемии отдыхать в уединенных местах и постараются избегать больших скоплений людей.

Каждый пятый отпускник хочет уехать подальше от многолюдных курортов

"Страх вызывает неопределенность, связанная с отдыхом, - комментирует руководитель подразделения CBRE Татьяна Белова. - Никто не хочет приехать в санаторий, открывшийся 1 июня, и не иметь возможности сходить на пляж. Требования и правила постоянно меняются. За два дня до открытия многие отельеры не понимали, какие еще меры могут быть предложены для исполнения". Впрочем, интерес к отдыху просыпается. Это "РГ" подтвердили в онлайн-сервисе по поиску и бронированию туров Travelata.ru. Число посетителей их сайта во второй половине мая по сравнению с первой выросло на четверть.

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