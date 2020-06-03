Озвучена деловая программа первого виртуального рынка российского контента

Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition объявил деловую программу. В нее войдут 14 дискуссионных панелей. Состав экспертов - российских и международных - самого высокого класса. О самом рынке, который пройдет с 8 по 16 июня на специально созданной российскими разработчиками новой интернет-платформе, "РГ" писала подробно. Сегодня же стали известны подробности, какие именно дискуссии, посвященные актуальным проблемам и вызовам российской и мировой кино- и телевизионной индустрии, пройдут, и кто именно в них примет участие.

Среди российских спикеров - режиссеры и продюсеры Федор Бондарчук и Тимур Бекмамбетов; продюсеры Вадим Верещагин, Илья Стюарт, Артем Васильев, Валерий Федорович и Евгений Никишов, директор ЦДК Софья Капкова и другие.

Среди зарубежных экспертов - продюсер Эрик Бармак - основатель и генеральный директор американской компании Wild Sheep, ранее занимавший пост вице-президента Netflix по международному оригинальному контенту; Джей Роу - старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO; Марк Лорбер - старший вице-президент Lionsgate; Дэвид Эллендер - генеральный директор Sonar Entertainment и многие другие. Рабочий язык деловой программы онлайн-рынка контента английский, но организаторы обещают позаботиться о русском переводе для тех специалистов индустрии, кто им не владеет.

Евгения Маркова, генеральный директор "Роскино" проведет публичный диалог (Public Talk) с Эриком Бармаком, который расскажет о новых проектах и поделится своим взглядом на российскую индустрию. Журналист Лео Барраклау проведет дискуссию с Марком Лорбером и Дэвидом Эллендером.

Авторитетное голливудское издание Deadline проведет эксклюзивную сессию "Окно В Россию: Как лучшие кинематографисты страны развивают свой бизнес и налаживают международные связи". Российские продюсеры Федор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Илья Стюарт и Вадим Верещагин расскажут журналисту Тому Грейтеру о международном развитии индустрии, своих проектах, завоевавших популярность за рубежом, и возможностях для сотрудничества с Россией.

Отдельная сессия будет посвящена международным успехам российской анимации. Почти половина из всех произведенных в России мультфильмов ежегодно выходит в международный прокат более чем в 100 странах мира, мультсериалы успешно идут на телеканалах и собирают миллиарды просмотров на онлайн-платформах. О причинах такой востребованности и запросах зарубежной аудитории будут говорить международные спикеры, среди которых: основатель и генеральный директор Beijing Joy Culture Media (JCM) Ли Ян, сооснователь французской Cyber Group Studios Пьер Сиссманн, директор по международным закупкам и копродукции британской WildBrain Ричард Роу, управляющий директор APC Kids Лионел Марти, сооснователь Snap TV Ариэль Тоби. Дискуссию проведет Тэтчер Майнс - директор по развитию финской компании Power Animals United.

Отдельный важный разговор на Key Buyers Event Digital посвятят тому, как государство поддерживает экспорт контента и расширяет возможности отечественных компаний для совместных съемок с зарубежными продюсерами. В дискуссии примут участие заместитель министра культуры Максим Ксензов, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков, глава "Москино" и ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко, генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова. Сессия пройдет в партнерстве с "РГ" (автор этих строк выступит в качестве модератора, и позднее ее видеозапись можно будет посмотреть на нашем сайте).

Формат Screenlife стал особенно актуален в наши дни, чему поспособствовала самоизоляция и, как следствие, приостановленные съемки многих проектов. Перспективы формата в нашей стране обсудят Евгений Никишов - руководитель PREMIER Studios и создатель российского screenlife-сериала о жизни на карантине #СидЯдома, режиссер screenlife-триллера "Воскресшие" Егор Баранов, директор по международным продажам и маркетингу международной компании Pulsar Content Александр Фомин, директор по развитию Bazelevs Production Мария Затуловская и генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава, которая представит проект "Все вместе" - первый опыт собственного screenlife-производства для OKKO. Модератором дискуссии станет Том Грейтер - журналист американского издания Deadline.

Иностранные участники рынка познакомятся с ведущими российскими VOD-платформами - генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева, генеральный директор more.tv Денис Горшков, управляющий директор ГПМ РТВ (видеоплатформа Premier) Роман Петренко и генеральный директор OKKO Яна Бардинцева - спикеры отдельной панели, посвященной этому направлению рынка. Вместе с модератором онлайн-встречи Евгением Покалюхиным, специалистом по инвестициям и развитию бизнеса, руководителем инвестиционно-банковского департамента "Ренессанс Капитал", участники также обсудят иностранные инвестиции в индустрии и эволюцию рынка контента.

Глава "Москино" Светлана Максимченко - организатор работы Московской кинокомиссии - проведет дискуссию на весьма актуальную тему о возобновлении кинопроизводства в России и разных странах после снятия ограничений. Президент Международной ассоциации кинокомиссий (AFCI) Джесс Коноплиа, глава Чешской кинокомиссии Павлина Зипкова, глава Исландской кинокомиссии Эйнар Хансен Томассон, старший вице-президент компании West Coast Production канала HBO Джей Роу, а также основатель и продюсер компании "Спутник Восток Продакшн" Александр Кессель обсудят рекомендации для съемочных групп, возможные меры правительства, работу кинокомиссий и влияние пандемии на мировую карту съемочных локаций.

Международные закупщики из США, Латинской Америки и Испании расскажут о своем опыте выпуска российских фильмов в кинотеатральный прокат и поделятся главными составляющими успеха и спецификой продвижения на каждой территории. Катерина Пшеницына, директор департамента международных продаж "Централ Партнершип" и модератор панели, проведет дискуссионную панель с Анхелем Лопес Армендарисом, возглавляющим департамент зарубежного контента в Mediaset Spain (Испания), Джулианой да Кунья Якобсен, руководителем закупок и операционным директором BF Distribution (Латинская Америка) и Джорданом Филдсом, вице-президентом по закупкам американской компании Shout Factory (США).

Российские продюсеры планируют не только продавать права на готовые проекты за рубежом, но и создавать фильмы совместно с международными партнерами. Возможности совместного производства после пандемии обсудят ведущие независимые продюсеры Франции, Германии и Эстонии, а также их российские коллеги: генеральный продюсер Metrafilms Артем Васильев и продюсер кинокомпании CTB Наталья Дрозд. Сессию проведет Эрвин Шмидт - управляющий директор немецкой Ассоциации продюсеров.

Особое внимание будет уделено Китаю как одному из ключевых рынков. Фань Чжан, менеджер по проектом Китайско-Европейской ассоциации продюсеров кино Bridging the Dragon, Александр Хэ, представитель компании Hengdian World Studios, и Ду Лян, директор Airmita Cultural Development расскажут о китайском опыте в восстановлении индустрии и адаптации к новой реальности. Дискуссию о состоянии отрасли сегодня, судьбе и перспективах кинотеатров, дистрибуции иностранных проектов и возобновлении производства проведет Ольга Каширина, китаевед, руководитель отдела международного развития кинокомпании "Водород".

Напомним, что организует первый российский онлайн-рынок контента компания РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Москвы.

Между тем

Не останется в стороне и направление виртуальной реальности. Георгий Молодцов, куратор Russian VR Seasons, член правления Гильдии неигрового кино, отборщик документальных программ различных фестивалей, независимый продюсер документальных и VR-проектов, интервью с которым недавно выходило в "РГ-Неделе", проведет дискуссию о тенденциях в документальном кино, моделях его распространения и изменениях в отрасли. Участники: Софья Капкова - основатель и генеральный директор Центра Документального Кино и VOD-платформы Non/Fiction, Энни Рони - основатель и генеральный директор компании ro*co films (США), Энди Уиттакер - основатель компании Dogwoof, и Ове Йенсен, продюсер и консультант по документальному кино.

Совместно с Алиной Михалевой, основателем и генеральным директором LessMedia Group, сооснователем VR Studio Spherica и экспертом по VR, Георгий Молодцов также проведет сессию о лучших практиках VR в российском кинематографе. Антон Уткин, режиссер и сценарист VR-проекта "Эффект Кесслера", в котором приняли участие Юрий Колокольников и Ирина Старшенбаум, и Илья Рожков, режиссер и со-продюсер проекта "Агент Эмерсон" расскажут о разных подходах и лучших примерах использования технологии виртуальной реальности в российском кино.

Участники онлайн-рынка познакомятся и с ключевыми постпродакшн-компаниями России - этому посвящена отдельная секция рынка. Об опыте работы с российскими сервисами в рамках панельной дискуссии расскажут спикеры из США, Китая, Ирландии и Индии. Модератором панели выступит Ник Холдсворт - британский журналист и специалист по восточноевропейскому кино.