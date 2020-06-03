Парламент Испании в шестой раз продлил режим изоляции

Испанский парламент в среду вечером проголосовал за утверждение шестого двухнедельного продления чрезвычайного режима в стране, который действует с 14 марта, отмечает Guardian. Голосование означает, что исключительные меры, которые легли в основу одной из самых строгих в Европе изоляций на время пандемии коронавируса, теперь будут действовать до 21 июня.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в ходе заседания, что продление изоляции необходимо "для сохранения успехов, достигнутых в борьбе с вирусом за последние три месяца". По его словам, постепенное ослабление ограничительных мер в стране идет хорошими темпами. "Мы будем оставаться начеку, пока риск заражения не исчезнет. И после этого мы продолжим работать над изучением вероятности новых пандемий, которые мы обязаны предотвратить", - заявил испанский премьер.

Решение было одобрено, отметили наблюдатели, несмотря на жесткую оппозицию со стороны консервативной Народной партии и движения Vox, которые обвиняют правительство Испании в "излишнем ограничении свобод граждан". По состоянию на среду в Испании зарегистрировано 27 128 смертей от COVID-19 и 240 326 подтвержденных случаев заражения.

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