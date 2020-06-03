Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов оценил украинскую компьютерную игру, в которой есть сюжет с победой Гитлера и парадом фашистов на Красной площади.

- Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, - считает пресс-секретарь. - И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы.

С точки зрения Кремля эта игра - "не что иное, как просто пропаганда нацизма", добавил он. Дмитрий Песков назвал это недопустимым и поделился расчетами, что меры "будут приняты по линии наших компетентных ведомств".

Компьютерная игра, о которой идет речь, позволяет изменить историю Второй мировой войны. Ее разработали в украинской компании.