Почему героем нашего времени стал "чувак, который все делает не так"

Когда блогер-аптекарь Катя Диденко в прямом эфире окунула в сухой лед своего мужа и еще двух человек, и они погибли "на миру", казалось, дно пробито. Оказалось - нет. Желание: "Я тоже так хочу!" сильнее инстинкта самосохранения. И в самоизоляции начался даже не парад блогерства, а оформление блогера в героя нашего времени. Почему так происходит, разбирается "РГ".

Эффект "дверного глазка"

Все начиналось, как и самоизоляция, - с мозаики. Кто-то, как блогер аля бунтарь из Уфы Гузель Шарафутдинова от карантина наотрез отказалась в пользу пляжей Таиланда, а несогласных подписчиков обозвала непечатными словами. Инстаграм-блогер Игнат Тагиев из Москвы, наоборот, европеец, - в самоизоляции устраивал концерты на балконе и выкладывал их в Сеть. Кто-то меры по самоизоляции нашел "детскими" и пошел дальше: в Москве запустил автомобиль "Отдел по борьбе с коронавирусом", а в Петербурге и Перми - авто "Covid19-control". И хотя блогеров-пранкеров поймали и оценили их чувство юмора сроками иной изоляции - от исправительных работ до шести месяцев, социальные сети зажили по их "протестным" рецептам.

Лавры таджикского блогера Кароматулло Джаборова, того самого, кого первым арестовали за пранк в московском метро, оказались вирусными. Он, кто не помнит, сам загрузил на Ютуб ролик, где корчился на полу поезда, а его спутники орали о приступе "короны" у "чумного". И хотя им грозит до 7 лет колонии по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 ст. 213 УК РФ), последователей не остановить. То они в десятках городов продают медицинские маски с символикой Победы и Апокалипсиса, то пранкуют в костюмах химзащиты в Иркутске и Новосибирске. В Челябинске и Тюмени и вовсе пранкеры-подростки в СИЗ - средствах индивидуальной защиты от COVID - ловили на улицах зараженных "китайским вирусом". Их кого оштрафовали на сумму от 100 до 500 рублей, на кого составили досье для комиссии по делам несовершеннолетних, но ролики из Ютуба не удалили. Более того, растет число их просмотров. Новые кумиры Сети в росте числа просмотров, лайков и постов видят подтверждение своей правоты.

- Я не совсем понял, что плохого сделал, - признается в интервью "РГ" пранкер из Тюмени (без согласия родителей мы не имеем права называть имя и фамилию несовершеннолетнего. - "РГ"), за постановочный ролик которого родители заплатили штраф 500 рублей. - Ролик мы сняли для того, чтобы показать: в 2020 году на улице никто не подойдет и не окажет помощь человеку, которому плохо. На ролике видно, что никто не подошел к человеку, когда он упал. Подошли мы, "хулиганы". Прохожие это видели и шли мимо. Кстати, мы показали только смонтированный вариант. Поверьте мне на слово, из всех только двое остановились. И те поверили нам на слово, что это "зараженный", а мы - "врачи". Я считаю - это проблема. Но после штрафа я сделал вывод, что высказывать свое мнение на острые темы - себе дороже. Парень ничего особенного не видит в том, что большинство комментаторов на Ютубе ему пишут: "Что за бред?".

Или клянут на чем свет стоит шутников, называя их провокаторами. "Завидуют, что не они", - уверен он.

До семи лет тюрьмы грозит блогеру Каra (Джаборову, лежит) за пранкпанику в московском метро. Фото: instagram.com / kara.prank

- Это ответ Отелло с соблюдением социальной дистанции в прямом эфире, - убежден доктор психологических наук, профессор МГППУ Владимир Кудрявцев, - не признается же он, что его цель - прославиться любой ценой и на тщеславии заработать. Интернет, в отличие от телевидения, куда не попасть с улицы, дает такую возможность. А эпоха развитого потребления, в которую мы живем, диктует свои правила: смерть, постель, деньги, эпатаж - крючки, на которые легко ловится аудитория. Срабатывает "эффект дверного глазка". Блогер, провоцируя, заставляет быть и зрителем, и пользователем. Под постом или видеоизображением можно высказать свое мнение, поставить лайк. Что кормит блогеров финансово и провоцирует на еще более шокирующий контент. И дело уже не в рекламе материальных благ. Дело в смене акцентов и переноса центра тяжести жизни. В мире потребления это значит, что, если у вас нет набора определенных материальных аксессуаров благополучия "цифры", вы - неудачник.

Центр тяжести Бузовой

Так завершилась мощная эпоха Просвещения и начинается эпоха "цифры".

По данным компании SimilarWeb, анализирующей интернет-трафик различных ресурсов, из-за режима самоизоляции сетевой трафик вырос на 14-37 процентов. В соцсетях и мессенджерах он увеличился вдвое - до 19 процентов. На 37 процентов взлетел видеотрафик, а игровой - до 50 процентов (его доля в общем объеме небольшая - 7 процентов). Как показывают цифры, в целом пользователи на удаленке предпочитают не работу (рост трафика на 16 процентов) и самообразование (рост 14 процентов), а развлекательный контент - соцсети, мессенджеры и видеотрафик, в структуре которого порнотрафик составляет до четверти - почти 14 процентов.

Формируется центр гражданского сопротивления вирусу - на индустрию удаленных и простых до ущербности инста-развлечений брошены как интернет-ресурсы, так и деньги. И складывается нешуточная конкуренция героям нашего времени - врачам

Меняется и структура мышления блогеров. До самоизоляции они пополняли контент легко, предпочитая виртуальный мир, в карантин перегруппировались - вышли в офлайн. Так блогер DAVA (Давид Манукян) начал волонтёрить - раздавать гречку пенсионерам, дарить медицинские маски подросткам, выбираться в парк в перчатках. В жизни он мало кому знаком, в Инстаграмме DAVA - звезда с армией фанатов в 7,7 миллиона подписчиков. Его вайны (короткие видео - В.Е.) и треки как раз о том, как он волонтёрит, входят в топ российских поп-чартов. Так благотворительность делает его миллионером и парнем иконы инстаграмм-стиля - одного из самых богатых блогеров Ольги Бузовой.

А эффект Бузовой - зарабатывать на любом хайпе, сделав его центром тяжести новых ценностей - цифрового благополучия, не дает покоя миллионам ее подражателей. Вот только добывают славу и деньги они кто как может. Вслед за недорослями из Тюмени пранкуют, переодевшись в COVID-костюмы, и ловят носителей "короны", блогеры в Ангарске, Стерлитамаке и Челябинске. Инстаграмм-блогер Бруно (Денис Путилин, Москва) как только не старается - на себе испытывает рецепты отбеливания одежды, но сжигает кожу. Делает сальто и попадает в травмпункт, сбривает брови, а потом волосы на голове ради примерки COVID-короны. И, наконец, ловит лайки-лайки. Его соратник, блогер и тату-мастер из Тольятти Илья Губарев (Губа) усовершенствовал образ COVID-прикида. Он сделал себе и предлагает татуировки на белках глаз. Одна из его благодарных татуированных клиенток в обновленном облике и в прямом интаграмм-эфире предложила "на глазах у всех" съесть мадагаскарских тараканов. И, как Бруно, DAVA и Губа на целый пранк-вечер стала героиней лайков, хайпа и легкого заработка.

Герой герою конкурент

Вот и получается, что новый герой нашего времени, как заметил один из комментаторов сайта пранкера-миллионера Николая Соболева, - "это чувак, который все делает не так, и этим делает деньги". Герой нашего времени тоже парень с соседней улицы, как пионеры-герои, Виктор Цой или хрестоматийный Данила Багров. Но если раньше героем был крутой парень, который оставил после себя поступки или крылатые фразы-постулаты, то сегодня через "все не так" герой-чувак просто делает быстрые деньги. И воспевает качества, необходимые для продвижения, - трудолюбие, харизму и креативность. Еще поэтому от героев прошлого герои настоящего воротят нос: их "правильность" не работает.

Нынче герои сменяют друг друга как в калейдоскопе. Год-два и о них забыли, потому как гремучая смесь трудолюбия, харизмы и креативности имеет конкретный ценник - число привлеченных инвесторов, рекламодателей и подписчиков. Без них и хайпа героя-блогера нет.

Еще поэтому в эпоху вируса кратно вырос интернет-трафик. Ради него находчивые блогеры идут на все. Вот где формируется центр гражданского сопротивления вирусу - на индустрию удаленных и простых до ущербности инста-развлечений брошены как интернет-ресурсы, так и деньги. И складывается нешуточная конкуренция неприметным героям нашего времени - врачам. Одна сторона медали этой незримой конкуренции - Бузова и блогеры-"олигархи", которые канализационные стоки канализируют в прибыль. Другая - их безымянные и бесчисленные клоны с еще более доморощенными "постановами" и тоннами хейта, разумеется, под правду.

Так начинается эпоха "цифры" - блогер, провоцируя, заставляет быть и зрителем, и пользователем. А если у вас нет набора аксессуаров благополучия "цифры", вы - неудачник...

И вот уже против "ГУЛАГ-карантина" хейтит армия протестных героев-блогеров. Настя Созоник (1 млн подписчиков) из Кемерово - "назло врагу" вывозит семью на шашлыки и выкладывает сториз-"протест" в сеть. Влад Бахарев (около 200 тысяч подписчиков) рассекает по Москве без цифрового пропуска. А ютубер Дима Гордей (4,8 млн подписчиков) выложил сториз-легенду о том, как у него угнали машину и он пранкует-паникует на карантинной улице... Получается так себе, просмотры вяло, но растут, как и число их официальных проверок. На бюджетные деньги, между прочим. Или народные. Своими кровными, выходит, народ платит за просмотры вирусных "постанов", барахтаясь в сетях постановочных же кумиров.

Где бы найти вирус, что изводит инста-героев как вид?

Досье "РГ"

Пять самых богатых блогеров Ютуба-2019

1. Валентин Петухов, обзор компьютерных технологий и видеоигр, 5 млн подписчиков. Прибыль до 51 млн рублей в год.

2. Николай Соболев, пранкер, действующий по модели развлекательных телеканалов США, до 1 млн подписчиков и до 50 млн прибыли в год.

3. Амиран Сардаров. Его блог рассказывает о жизни кавказца в Москве по модели американского сериала "Друзья". Около 3 млн подписчиков и до 40 млн прибыли в год.

4. Саша Спилберг на YouTube-канале рассказывая о себе любимой, продвигает индустрию красоты (ЗОЖ, салоны красоты и т.д. ). 3,5 млн подписчиков, годовой доход - 36 млн. рублей.

5. Юрий Дудь. Его канал "ВДудь" специализируется на интервью со знаменитостями. Прибыль до 35 млн в год. 1 млн подписчиков.

Лидеры рейтинга блогеров Истаграм-2019

1. Ольга Бузова, аудитория - более 16 млн человек, вовлеченность - 25 млн

2. Оксана Самойлова, аудитория - 9 млн человек, вовлеченность - 25 млн

3. Хабиб Нурмагомедов, аудитория - более 18 млн, вовлеченность - 16 млн

4. Ксения Бородина, аудитория - 13 млн человек, вовлеченность - 12 млн

5. Sports Videos, аудитория - 5 млн, вовлеченность - 11 млн

Самые богатые дети-блогеры России

1. Мистер Макс, 8 лет и мисс Кэти, 6 лет (Григорьевы), Лондон. 15,3 млн подписчиков. Блог ведут родители Андрей и Оксана, а дети зарабатывают миллионы на ярком семейном сериале.

2. Настя Радзинская, Краснодар. 41,2 млн. подписчиков. Канал "Лайк Настя" - детский блог о путешествиях.

3. Семейный канал Kikido, Казань. 6,07 млн подписчиков. Веселые истории мальчика Камиля и его сестры Аминки о путешествиях.

Источник - агентство РИАБ (Российское информационное агентство блогеров)