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03.06.2020 11:18
Рубрика: Экономика

Польский регулятор начала расследование против "Газпрома"

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В Польше против "Газпрома" инициировано новое разбирательство, которое грозит штрафом российской компании в 50 млн евро, за отказ сотрудничать по делу о строительстве "Северного потока 2", сообщает ТАСС.

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (антимонопольный регулятор) в 2018 году начало расследование в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

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По его результатам "Газпрому" было предъявлено обвинение в нарушении антимонопольного законодательства Польши. С точки зрения польского регулятора, "Газпром" должен был согласовать с Управлением сделку с европейскими партнерами (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) о строительстве "Северного потока-2", поскольку реализация проекта может привести к ограничению конкуренции. Аналогичные обвинения предъявлены европейским партнерам "Газпрома".

В начале 2020 года польский регулятор требовал от российской компании передать ему документы по этому делу, в том числе контракты, заключенные с фирмами, финансирующими строительство "Северного потока-2". По словам главы польского ведомства Томаша Хрустного, по делу собрана доказательная база, и расследование приближается к концу.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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