Посольство РФ призвало не вмешиваться в дела Боснии и Герцеговины

В год 25-летия подписания Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине в посольстве России в Сараево считают необходимым особо выделить вопрос о роли международного сообщества в суверенной БиГ, которая является избыточной и подчас переходящей грань невмешательства во внутренние дела. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в дипломатической миссии РФ в этом балканском государстве.

"Полагаем важным сформулировать новые модальности сворачивания Аппарата Высокого представителя в БиГ как утратившего полезную роль и нередко становящегося частью проблем, - заявили российские дипломаты. - Со своей стороны, подчеркиваем нашу всемерную поддержку дейтонским принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, равноправия ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями. Всецело поощряем взаимоуважительный диалог народов БиГ по всем важным для них вопросам, считаем ключевым решение всех проблем, стоящих перед Боснией и Герцеговиной на основе компромисса и консенсуса, призываем сосредоточиться на объединительной повестке и работать в пользу налаживания подлинного национального примирения, отвергаем вмешательство извне во внутренние дела БиГ".

В посольстве России рассказали, что с обеспокоенностью следят за развитием здесь ситуации в сфере правосудия, особенно в контексте последних событий в Федерации БиГ. "Считаем неприемлемыми попытки политического давления на судебные и прокурорские органы, которым должна быть обеспечена возможность независимой, непредвзятой и профессиональной деятельности в соответствии с законом, - отмечают дипломаты. - Случаи угрозы в адрес судебных и прокурорских работников должны быть восприняты со всей серьезностью и подлежать немедленному расследованию. Независимость и профессионализм должны отличать и Центральную избирательную комиссию, роль которой в подготовке и проведении выборов является ключевой. ЦИК не может позволить себе быть вовлеченным в политические дрязги и ставить под вопрос свою репутацию непредвзятого и равноудаленного института власти. Предстоящие муниципальные выборы в БиГ должны быть справедливыми и демократическими, состояться так и тогда, как это предписывает закон".

В российской дипмиссии также обратили внимание на то, что не сочли возможным присоединиться к принятому в среду, 3 июня, нашими партнерами по Руководящему комитету Совета по выполнению Мирного соглашения по БиГ (РК СВМС) коммюнике. "Более того, выразили свое несогласие с ним, - подчеркнули в посольстве России. - В очередной раз с сожалением констатируем, что коммюнике РК превратились в политический инструмент однобокого отражения действительности, стремления повлиять и, более того, вмешаться во внутренние дела суверенной БиГ для продвижения повестки, не имеющей отношения к реализации мирного соглашения и даже ей противоречащей. Российская Федерация как один из гарантов мирного соглашения не может согласиться с подобным подходом, который очевидно не способствует процессу межэтнического примирения, негативно сказывается на политической ситуации в Боснии и Герцеговине и продолжает подрывать единство международного сообщества".

Между тем в эксклюзивном интервью "РГ" посол РФ в БиГ Петр Иванцов заявил, что "ситуация в Боснии и Герцеговине изменится к лучшему тогда, когда здесь будут созданы соответствующие условия, чтобы все народы ощущали себя в стране как дома, а не находились под постоянным прессингом только за то, что имеют собственное мнение по тому или иному важному для них вопросу". "Равноправие, взаимное уважение, диалог, компромисс и консенсус - вот "лекарства" от затянувшегося здесь внутриполитического кризиса, которые последовательно всем рекомендует Россия", - констатировал высокопоставленный дипломат.

Напомним, что, в соответствии с Дейтонскими мирными соглашениями, БиГ имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов (сербов, хорватов и бошняков). Она состоит из двух частей (энтитетов) - Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят совет министров и президиум.