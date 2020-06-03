Посольство США в Афинах забросали коктейлями Молотова

Демонстранты бросили в среду вечером коктейли Молотова в направлении посольства США в Афинах в знак протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Как отмечают с места событий корреспонденты Reuters, протестующие бросили несколько бутылок с огненной смесью в сторону хорошо охраняемого американского посольства в центре Афин. В ответ полиция применила слезоточивый газ. Сама американская миссия была блокирована рядами синих полицейских автобусов.

Демонстранты держали плакаты с надписями "Черная жизнь имеет значение" и "Я не могу дышать". Полицейские источники оценили количество протестующих более чем в три тысячи человек. Толпы людей продолжают прибывать к американскому посольству в Афинах.