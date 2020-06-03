Врачи описали повреждения сердца из-за влияния COVID-19

Коронавирус способен проникать и размножаться в клетках сердца, приводя к различным проблемам, сообщается на bioRxiv, где был опубликован препринт немецких ученых.

"Инфекция SARS-CoV-2 может привести к повреждению сердца, связанному с более высоким риском смертности у пациентов с COVID-19. Неясно, вызывает ли его прямая инфекция кардиомиоцитов, или это в основном вторично по отношению к повреждению легких и воспалению", - говорится в публикации.

Чтобы выяснить это, исследователи из Института кардиоваскулярной регенерации при Франкфуртском университете инфицировали двумя разными штаммами вируса клетки сердца и искусственно выращенные образцы сердечной ткани.

Как оказалось, коронавирус имеет способность проникать и в отдельные мышечные клетки сердца кардиомиоциты, и в выращенные образцы ткани. Из зараженных клеток ученым удалось выделить вирусные частицы, что свидетельствует о возможности вируса размножаться в этих клетках. Причем происходит гибель кардиомиоцитов или патоген создает помехи в их функционировании. Исследователи подчеркивают, что это является прямой угрозой для работы сердца.

"Инфекция SARS-CoV-2 и кардиотоксичность были подтверждены на моделях человеческой ткани кардиосферы. Важно отметить, что вирусные спайки белка и вирусные частицы были обнаружены в срезах сердца после инфицирования SARS-CoV-2", - отмечают авторы исследования.

При этом уточняется, что опубликованная статья еще не была подтверждена экспертной оценкой.