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03.06.2020 22:48
Рубрика: Общество

Врачи описали повреждения сердца из-за влияния COVID-19

Текст: Михаил Русин

Коронавирус способен проникать и размножаться в клетках сердца, приводя к различным проблемам, сообщается на bioRxiv, где был опубликован препринт немецких ученых.

"Инфекция SARS-CoV-2 может привести к повреждению сердца, связанному с более высоким риском смертности у пациентов с COVID-19. Неясно, вызывает ли его прямая инфекция кардиомиоцитов, или это в основном вторично по отношению к повреждению легких и воспалению", - говорится в публикации.

Фото: iStock
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Чтобы выяснить это, исследователи из Института кардиоваскулярной регенерации при Франкфуртском университете инфицировали двумя разными штаммами вируса клетки сердца и искусственно выращенные образцы сердечной ткани.

Как оказалось, коронавирус имеет способность проникать и в отдельные мышечные клетки сердца кардиомиоциты, и в выращенные образцы ткани. Из зараженных клеток ученым удалось выделить вирусные частицы, что свидетельствует о возможности вируса размножаться в этих клетках. Причем происходит гибель кардиомиоцитов или патоген создает помехи в их функционировании. Исследователи подчеркивают, что это является прямой угрозой для работы сердца.

"Инфекция SARS-CoV-2 и кардиотоксичность были подтверждены на моделях человеческой ткани кардиосферы. Важно отметить, что вирусные спайки белка и вирусные частицы были обнаружены в срезах сердца после инфицирования SARS-CoV-2", - отмечают авторы исследования.

При этом уточняется, что опубликованная статья еще не была подтверждена экспертной оценкой.

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