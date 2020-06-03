Правила торговли для фермеров и рыболовов могут упростить

В "Единой России" предложили принять закон о мобильной торговле и узаконить деятельность передвижных торговых точек. Кроме того, в партии считают, что необходимо внести изменения в закон "О любительском рыболовстве". Такие меры позволят упростить торговлю фермеров, рыболовов-любителей и садоводов. Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В условиях роста безработицы и снижения доходов сейчас крайне важно стимулировать экономическую активность населения. Для многих наших граждан чуть ли не единственной возможностью прокормить себя и свои семьи является реализация своей сельхозпродукции", - подчеркнул он в ходе совещания с губернаторами - секретарями региональных отделений партии. При этом сложная процедура получения разрешений, высокая арендная плата на сельхозрынках мешают деятельности фермеров и садоводов.

"Единая Россия" выступает за принятие на федеральном уровне мер по либерализации малоформатной торговли и узаконить деятельность передвижных точек", - заявил Турчак. Он добавил, что рыболовы-любители также должны получить право беспрепятственно реализовывать свой улов. "Для этого понадобятся изменения в федеральный закон "О любительском рыболовстве", - сказал Турчак. Он также привал партийных губернаторов развивать в регионах фермерские ярмарки и предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на рынках.