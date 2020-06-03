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03.06.2020 21:48
Рубрика: Общество

Реформа продолжается

Предприятия готовы использовать больше вторсырья
Текст: Елена Березина
Российская газета - Спецвыпуск № 120(8174)
Коронавирус сильно повлиял на мусорную отрасль. Из-за населения, засевшего на самоизоляции, объемы мусора выросли в некоторых регионах на 30-50 процентов, параллельно упала собираемость платежей за его вывоз. При этом реализацию "мусорной" реформы никто не отменял.
Необходима не только инфраструктура по сортировке и по переработке мусора, но и обустройство мусорных площадок. Однако контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов производят не во всех регионах. Фото: Виктор Авдеев Необходима не только инфраструктура по сортировке и по переработке мусора, но и обустройство мусорных площадок. Однако контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов производят не во всех регионах. Фото: Виктор Авдеев
Необходима не только инфраструктура по сортировке и по переработке мусора, но и обустройство мусорных площадок. Однако контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов производят не во всех регионах. Фото: Виктор Авдеев

Минпромторг разработал проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. Как сообщили "РГ" в министерстве, сейчас он находится на согласовании в заинтересованных ведомствах.

Минприроды начало согласование проекта федеральной схемы по обращению с ТКО, в которую включаются действующие объекты по сортировке, утилизации отходов с разбивкой по регионам. "В проекте федеральной схемы действующих объектов по утилизации - 265, объектов по обработке и обезвреживанию - 218. Это не окончательный вариант схемы, она будет дополняться объектами как по утилизации, так и по обработке отходов, в том числе и за счет сведений, поступивших к нам от регионов", - рассказали в минпромторге.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
В жилых домах исчезнут мусоропроводы

Мощности по переработке отходов вводятся по всей стране ежегодно в соответствии с показателями, предусмотренными нацпроектом "Экология". Так, в 2020 году запланирован ввод около 30 крупных объектов по обработке и утилизации отходов. Промышленники готовы многократно нарастить объем использования вторичных ресурсов.

Например, металлурги и производители бумажной продукции неоднократно ставили вопрос о запрете экспорта лома черных и цветных металлов, а также макулатуры, сообщили в минпромторге. Производители стекла и стекловаты могут использовать до 50 процентов стеклобоя в качестве сырья. Пока же получить его на рынке в достаточном количестве и необходимом качестве невозможно, отмечают в министерстве.

"Сейчас в России действует около 30 крупных предприятий, обеспечивающих производство необходимого оборудования и отдельных узлов для переработки отходов. Сегодня мы уже можем производить практически весь спектр оборудования, необходимый в сфере обращения с отходами. Наше оборудование имеет модульную структуру и может быть смонтировано в конфигурации, удовлетворяющей любые потребности как по мощности обработки, так и по глубине выборки полезной фракции", - добавили в министерстве.

При этом, чтобы реформа была действительно эффективной, необходима не только инфраструктура по сортировке и по переработке, но и обустройство мусорных площадок и работа с населением. Так, производства контейнеров для сбора ТКО в ряде регионов просто отсутствуют. Вместе с тем часть предприятий готова нарастить производство контейнеров, а некоторые регионы заявляют о возможности обеспечения потребности в контейнерах, в том числе за счет предприятий, располагающихся на территории ФСИН.

Москва, Петербург и Севастополь перейдут на новую систему обращения с отходами в 2022 году

Основное сегодня - это нормативно-методическая база для формирования новой системы обращения с ТКО, говорит председатель "Российского экологического общества" Рашид Исмаилов. "Регионы ждали нормативку. Федеральная схема готова, будем ее дошлифовывать к осени. Вместе с тем система обращения с отходами - это прежде всего экономическая модель, поэтому самое важное для ее эффективного развития - наличие инфраструктуры и мотивации участников рынка. Инвесторы готовы заходить на объекты, спрос и заинтересованность есть, - подчеркивает он. - Региональным властям важно наращивать информационную составляющую, работать с населением и организациями по повышению платежной дисциплины".

Фото: Татьяна Андреева
В федеральную схему обращения с отходами вошли 1,5 тыс. объектов переработки

Как рассказал "РГ" глава РЭО Илья Гудков, последние два месяца в связи с пандемией основные силы были брошены на поддержку регоператоров, которые оказались в затруднительном положении. "Вовремя принятые меры финансовой поддержки позволили не допустить мусорного коллапса в регионах. При этом мы успели в срок доработать проект федеральной схемы обращения с отходами, сейчас согласовываем ее с регионами", - сказал он.

Регионы разделены на 283 зоны, в 246 выбраны 178 регоператоров, 175 приступили к деятельности. Лишь два региона не перешли на новую систему обращения с отходами: Хабаровский край и Еврейская автономная область. Москва, Севастополь и Санкт-Петербург в соответствии с законом перейдут на новую систему до 1 января 2022 года.

Для оперативного взаимодействия с регоператорами РЭО создал онлайн-платформу, которая позволяет 24/7 получать от них обращения, в том числе требующие оперативного решения. Правительством разработан антикризисный пакет мер поддержки регоператоров, что позволит поддержать их в период карантина.

Основная проблема сегодня - снижение уровня платежей за услугу по вывозу мусора. Из-за кассовых разрывов и возникают риски приостановки деятельности регоператоров, невозможности произвести расчеты с операторами вывоза. Но о банкротстве речи не идет, отмечают в РЭО. "У подавляющего большинства региональных операторов положительный баланс дебиторской и кредиторской задолженности. Низкий уровень тарифа в некоторых субъектах при больших затратах регоператоров с учетом невысокой собираемости платежей и создает эти риски, которые находятся на контроле в РЭО", - сообщили в компании.

РЭО продолжает рассматривать заявки от регионов на оказание мер поддержки инвестпроектам. "Две меры поддержки уже утверждены, при этом мы предлагаем расширить эту линейку, что позволит создать более привлекательные условия для прихода инвесторов", - считает Илья Гудков.

Фото: iStock
Регионам выделят средства на организацию раздельного сбора отходов

Речь о вхождении в уставной капитал и поручительстве по кредитам/займам. Вице-премьер Виктория Абрамченко на одном из совещаний отметила, что на один вложенный государством рубль должно приходиться 2,5 рубля частных инвестиций. "Сегодня 68 инвестпроектов могут получить поддержку со стороны РЭО. Они находятся в перечне перспективных объектов федеральной схемы обращения с ТКО и в региональных программах субъектов, - рассказали в компании. - Среди проектов - объекты по обработке суммарной мощностью более 15 миллионов тонн ТКО (с долей отбора полезных фракций от 20 до 50 процентов) и объекты по энергетической утилизации суммарной мощностью более 4 миллионов тонн ТКО. Всего было рассмотрено свыше 160 инвестиционных заявок из 73 субъектов".

В прошлом году уже введены в промышленную эксплуатацию мощности по переработке ТКО - 2,63 миллиона тонн (при плане 2,28), мощности по обработке (сортировке) - 5,68 миллиона тонн (при плане 2,98). Параллельно РЭО работает над созданием и развитием IT-систем, обеспечивающих цифровизацию отрасли.

Общество Экология Экономика Отрасли Промышленность "Мусорная" реформа

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