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03.06.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Разжижение процента

Производители дешевых лекарств могут получить льготное кредитование
Текст: Ольга Игнатова
В Госдуме обеспокоены ситуацией с производством самых доступных по цене лекарств - в диапазоне до 100 рублей.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Как сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, сегмент дешевых лекарственных препаратов может в наибольшей степени пострадать от изменения курса валют, так как 80% отечественных лекарств изготавливается из импортных субстанций. В сегменте дешевых лекарств доля импортных субстанций доходит до 90%. "Это очень серьезная проблема, поэтому мы предложили правительству ряд мер. Во-первых, в течение ближайшего месяца принять решение о льготном кредитовании под выгодный процент организаций, выпускающих дешевые качественные препараты. Во-вторых, ввести нулевую таможенную пошлину на ввоз фармацевтических субстанций", - рассказал Исаев.

Фото: iStock
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В Госдуме предложили более гибко регулировать вопрос, связанный с ценой на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. "Некоторые из этих препаратов объективно растут в себестоимости, но цена их зафиксирована. Это может привести к тому, что их производство станет абсолютно невыгодно для производителя, и они просто перестанут выпускать лекарства. Допустить этого, безусловно, нельзя", - подчеркнул Исаев.

Он рассказал, какие рекомендации в адрес правительства и Росздравнадзора будут подготовлены в Госдуме, чтобы с 1 июля запустить процесс обязательной маркировки лекарств. Откладывать и переносить маркировку парламентарии не рекомендуют. Но будет предложено пока не применять административную ответственность в отношении тех организаций, которые не успели подготовиться к ней из-за пандемии, и будут иметь нарушения по вопросам маркировки в течение ближайших месяцев.

Еще раз переносить сроки введения обязательной маркировки лекарств в Госдуме не рекомендуют

Послабления могут получить и иностранные производители. В связи с карантинными мерами многие специалисты, представляющие иностранные компании, не могли приехать в Россию и провести необходимую донастройку системы маркировки. "Поэтому мы предложим и оператору - Центру развития перспективных технологий - и минпромторгу вести адресную работу с отдельными компаниями по донастройке системы. А также внести изменения в закон об обращении лекарственных препаратов, которые обеспечили бы возможность беспрепятственного ввоза в Россию и введения в гражданский оборот продукции, выпущенной до 1 июля 2020 года. В том случае, если у иностранных производителей что-то застопорится с маркировкой, они смогут провести замещение за счет товара, который произведен ранее и может реализовываться в России законно без маркировки. Соответствующие предложения нами будут внесены", - уточнил Исаев.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Цены на лекарства

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