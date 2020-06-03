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Рубрика: В мире

Прокурор Миннесоты ужесточил обвинение в убийстве по делу Джорджа Флойда

Текст: Максим Макарычев
Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточил обвинение 44-летнему бывшему офицеру полиции Дереку Шовену до убийства второй степени по делу 46-летнего Джорджа Флойда. Он также выдвинул обвинения против трех других уволенных офицеров, которые принимали участие в смертельном инциденте.
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В Вашингтоне горячие головы не прорвались к Белому дому, но, отступив,устроили грабежи, погромы и поджоги на соседних улицах. Фото: GETTYIMAGES
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Шовен был обвинен на прошлой неделе в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Напомним, что он держал колено на шее Флойда в течение восьми минут и 46 секунд - почти три минуты после того, как умерший афроамериканец перестал реагировать на внешние факторы. Его доставили в медицинский центр округа Хеннепин на машине скорой помощи и объявили мертвым примерно через час. Новое обвинение может нести тюремное наказание сроком до 40 лет без права на условно-досрочное освобождение. Это на 15 лет больше, чем максимальное наказание за убийство третьей степени, отмечает Reuters.

Фото: EPA/ETIENNE LAURENT
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Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд, заявил, что родные погибшего были "глубоко удовлетворены" тем, что Эллисон ужесточил обвинение против Шовена и обвинил других причастных к инциденту офицеров. По словам Крампа, Элисон пообещал семье, что продолжит расследование смерти Флойда и повысит обвинение до убийства первой степени, если это будет оправдано. В этом случае Шовену может грозить пожизненное заключение. Со своей стороны, Star Tribune, издание штата Миннесота, со ссылкой на источники в прокуратуре и местной полиции, сообщило о том, что другим офицерам - Томасу Лейну, Джей Александру Куенгу и Тоу Тао - предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Ранее стало известно, что Шовен оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев. На этого полицейского было подано 17 жалоб со стороны задержанных за его 19-летнюю карьеру. В заявлении прокурора говорится о том, что этот офицер "действовал диким способом, не обращая внимания на человеческую жизнь". Напомним, что ранее брат Джорджа Флойда, Филониз Флойд, в эфире CNN заявил: он надеется, что офицеры полиции, которые участвовали в инциденте, заслуживают смертной казни. "Я никогда не верну своего брата. Они общались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", - заявил Филониз Флойд. В свое время Флойд и Шовен работали вместе "вышибалами" в одном из баров Миннеаполиса, и испытывали неприязненные отношения по отношению другу к другу.

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