Прокурор Миннесоты ужесточил обвинение в убийстве по делу Джорджа Флойда

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон ужесточил обвинение 44-летнему бывшему офицеру полиции Дереку Шовену до убийства второй степени по делу 46-летнего Джорджа Флойда. Он также выдвинул обвинения против трех других уволенных офицеров, которые принимали участие в смертельном инциденте.

Шовен был обвинен на прошлой неделе в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Напомним, что он держал колено на шее Флойда в течение восьми минут и 46 секунд - почти три минуты после того, как умерший афроамериканец перестал реагировать на внешние факторы. Его доставили в медицинский центр округа Хеннепин на машине скорой помощи и объявили мертвым примерно через час. Новое обвинение может нести тюремное наказание сроком до 40 лет без права на условно-досрочное освобождение. Это на 15 лет больше, чем максимальное наказание за убийство третьей степени, отмечает Reuters.

Бенджамин Крамп, адвокат семьи Флойд, заявил, что родные погибшего были "глубоко удовлетворены" тем, что Эллисон ужесточил обвинение против Шовена и обвинил других причастных к инциденту офицеров. По словам Крампа, Элисон пообещал семье, что продолжит расследование смерти Флойда и повысит обвинение до убийства первой степени, если это будет оправдано. В этом случае Шовену может грозить пожизненное заключение. Со своей стороны, Star Tribune, издание штата Миннесота, со ссылкой на источники в прокуратуре и местной полиции, сообщило о том, что другим офицерам - Томасу Лейну, Джей Александру Куенгу и Тоу Тао - предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Ранее стало известно, что Шовен оказался причастен к трем смертельным случаям, которые произошли во время задержаний афроамериканцев. На этого полицейского было подано 17 жалоб со стороны задержанных за его 19-летнюю карьеру. В заявлении прокурора говорится о том, что этот офицер "действовал диким способом, не обращая внимания на человеческую жизнь". Напомним, что ранее брат Джорджа Флойда, Филониз Флойд, в эфире CNN заявил: он надеется, что офицеры полиции, которые участвовали в инциденте, заслуживают смертной казни. "Я никогда не верну своего брата. Они общались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", - заявил Филониз Флойд. В свое время Флойд и Шовен работали вместе "вышибалами" в одном из баров Миннеаполиса, и испытывали неприязненные отношения по отношению другу к другу.