Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет на 1,9%, до 11 731 рубля, для пенсионеров - на 1,8%, до 8944 рублей, для детей - на 3,3%, до 10 721 рубля, следует из проекта документа.

При расчете прожиточного минимума учитывается изменение цен на основные виды товаров, входящих в потребительскую корзину.

Квартальный прожиточный минимум в целом по России используется главным образом для мониторинга уровня жизни, оценки реализации федеральных целевых программ, для обоснования федерального уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также для определения размеров федеральных стипендий, пособий и других социальных выплат.

3,3 процента составит рост прожиточного минимума для несовершеннолетних

Это показатель не влияет на объемы региональных мер социальной поддержки, для их расчета используется величина прожиточного минимума, установленная в субъекте РФ.