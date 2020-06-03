Прожиточный минимум увеличится на 2,2%

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2020 года на душу населения 10843 рубля, для трудоспособного населения - 11731 рубль, пенсионеров - 8944 рубля, детей - 10721 рубль", - значится в проекте документа.

После подписания приказа главой Минтруда, значение прожиточного минимума вырастет на 2,2% по сравнению с заключительным кварталом 2019 года. При этом для трудоспособного населения этот показатель прибавит 1,9%, для пенсионеров - 1,8%, а для детей - 3,3%. Индекс потребительских цен за тот же период составил, по данным Росстата, 101,1%.

Величина прожиточного минимума в целом по России используется для оценки уровня жизни населения. Ее применяют при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, обоснования федерального уровня минимального размера оплаты труда, а также для определения размеров федеральных стипендий, пособий и других социальных выплат.