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03.06.2020 13:26
Рубрика: Власть

Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин не будет принимать участие в Глобальном саммите по вакцинам (Global Vaccine Summit 2020), который собирает британский премьер-министр уже завтра, 4 июня.

Фото: РИА Новости
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Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "на высшем уровне участие не предусматривается".

Песков предложил представителям СМИ обратиться в министерство здравоохранения как в специализированное ведомство.

Напомним, что Борис Джонсон ранее направил соответствующее приглашение Владимиру Путину на этот онлайн-саммит. Цель встречи - мобилизация ресурсов для всеобщей доступности вакцины от коронавируса. В прошлый раз Глобальный саммит по вакцинам проводился в Женеве в декабре 2019 года.

Ранее в пресс-службе Минздрава "Интерфаксу" подтвердили, что глава ведомства Михаил Мурашко примет участие в саммите: "Будет его видеовыступление".

Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Президент Администрация Президента

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