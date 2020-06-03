Путин поддержал идею приоритетных госзакупок российской продукции легпрома

Глава государства одобрил предложение ограничить импорт госкомпаний товаров легкой промышленности - нужно покупать свое.

"Предложение о том, чтобы госкомпании и компании с госучастием преимущественно закупали отечественную продукцию, считаю абсолютно востребованным, своевременным и, главное, справедливым", - сказал Владимир Путин на видеоконференции по ситуации в легкой промышленности.

Президент отметил, что отрасль пользуется за рубежом большой господдержкой. В России же импорт порой "захлестывает", нужно осваивать свой собственный рынок, считает он.